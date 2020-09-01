В Екатеринбурге презентовали новые профессии для стройки и рынка ЖКХ

В конце августа в Екатеринбурге, в в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр» прошел марафон городских изменений #Urbansprint. В мероприятии приняли участие урбанисты, экологи, эксперты по формированию городских пространств, активисты, общественные представители и жители города. Одним из мероприятий обширной программы стало обсуждение предстоящего чемпионата UrbanSkills. Это будут первые в России соревнования по международным стандартам WorldSkills, в которых будут соревноваться те, кто связывает свою карьеру с развитием городов.

Изначально планировалось, что мероприятие пройдет в Екатеринбурге в будет приурочено к Международному дню городов, который ежегодно отмечается 31 октября. Пандемия внесла свои коррективы — соревноваться представители городских профессий будут дистанционно. В чемпионате примут участие студенты, сотрудники предприятий, практикующие профессионалы, городские активисты из любого города мира.

Для соревнования выделены два направления:

hard skills —профессиональные навыки и умения, необходимые для развития городов в настоящее время;

—профессиональные навыки и умения, необходимые для развития городов в настоящее время; future skills — профессии, на которые ожидается большой запрос уже через несколько лет.

К последнему направлению относятся две новые компетенции, которые презентовали в Екатеринбурге в рамках марафона #Urbansprint.

Компетенцию «Менеджер местного сообщества» представила профессор НИУ-ВШЭ, доктор политических наук Елена Шомина.

С недавних пор в нашем вузе действует программа дополнительного образования, которая так и называется «Менеджер местного сообщества» (ММС). Сейчас остро выражена нехватка профессиональных специалистов, владеющих не только необходимым набором научных и аналитических компетенций, но и современными социальными технологиями поддержки самоорганизации, включая создание и функционирование ТОСов, советов МКД, ТСЖ, ТСН и пр. Потребность в специалистах «по работе с населением» возникает и в современных управляющих компаниях, — пояснила Елена Шамкова.

Как рассказала профессор, подобных специалистов давно готовят в вузах Европы, однако в современной России таких государственных учебных программ нет. Введение новой компетенции в список UrbanSkills станет шагом на пути к их появлению.

По сути ММС — это координатор, в функции которого входит собрать информацию от жителей определенной территории — какие они видят бытовые или культурные проблемы, как представляют себе развитие этой территории. Возможно, необходима зеленая зона или игровая площадка. Или люди хотят проводить какие-то концерты самодеятельности, но им необходимо для этого помещение. ММС собирает эту информацию, понимает, какие муниципальные органы или депутатский корпус или бизнес может помочь. Проводит встречи, доносит обратную связь до жителей. Это очень востребованная сегодня работа. Но в штатных расписаниях УК есть электрики, сантехники, бухгалтеры, но никак не ММС — потому что такой профессии сегодня просто не существует. Где-то это делают председатели ТСЖ, где-то еще какие-то люди, но если будет отдельный человек, отвечаюший за координацию между жителями и УК — всем будет лучше, — уверен Максим Коновалов, руководитель центра по работе с персоналом в ГК «Территория».

Вторую компетенцию — «Зеленое строительство» — презентовал петербуржец, технический директор ООО «ТермексЭнерджи» Александр Федоров. Эксперт заострил внимание на том, что совеременное градостроительство должно сводить к минимуму неблагоприятное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. «Зеленый» архитектор или дизайнер принимает во внимание качество воздуха, воды и земли, на которой возводится здание, и предлагает наиболее экологичные решения, которые, при этом, еще и экономически оправданы. Вводить учебные программы для подготовки таких специалистов могут вузы со строительными и инженерными кафедрами.

Новые компетенции добавятся к списку тех, что уже заявлены для чемпионата UrbanSkills. А это такие компетенции, как: «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», «Технологии информационного моделирования зданий (BIM)», «Организация строительного производства», «Машинное обучение и большие данные», «Цифровая трансформация», «Технический надзор» и «ГИС-аналитика».

Оганизаторами чемпионата выступили Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области.