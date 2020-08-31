Уральский «Твин Пикс». Дело убийцы двух девушек на Уктусе начали рассматривать в суде

Трагедия произошла два года назад. Утром 26 августа 2018 г. на склоне горнолыжного комплекса «Уктус» обнаружили тела двух девушек — 29-летней Ксении Солтановой и 28-летней Натальи Кузнецовой. В девушек стреляли. Ксения на момент обнаружения уже была мертва, Наталью увезли в больницу, где она умерла спустя несколько дней.

Подозреваемый в деле появился спустя год — в декабре 2019 г. был задержан Алексей Александров, инженер Машиностроительного завода им. Калинина. Его вычислили через соцсети и форумы, посвященные оружейной тематике, сообщал DK.RU. Обвинения предъявлены по п.п.«а»,«и» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц из хулиганских побуждений). Статья предусматривает пожизненное лишение свободы. Вину он признал.

Весной 2020 г. подозреваемый прошел психиатрическую экспертизу и был признан вменяемым. 3 августа 2020 г. следователи СКР по Свердловской области завершили расследование уголовного дела. В середине месяца стало известно, что Александров отказался от суда присяжных, напоминает JustMedia.ru.

В понедельник, 31 августа, Свердловский областной суд приступил к рассмотрению дела.

Согласно материалам дела, вечером 25 августа 2018 г. подсудимый прибыл на склон горы Уктус на велосипеде. Вооружившись самодельной винтовкой, мужчина подошел к двум отдыхающим незнакомым девушкам и действуя из хулиганских побуждений выстрелил не менее трех раз в головы, после этого он надел медицинские перчатки и перетащил тела в лесополосу. Обнаружив, что Наталья Кузнецова еще жива, он выстрелил еще не менее двух раз ей в голову. Поле этого обвиняемый скрылся.

Во время заседания Алексей Александров вновь заявил, что полностью признает вину, но раскаиваться не стал. Показания он решил давать в конце судебного процесса, пишет «КоммерсантЪ-Урал».

На первом заседании допросили родителей погибших. Матери погибших заявили, что намерены подать иски на возмещение морального вреда.

Мы будем просить самое суровое наказание — замену смертной казни на пожизненное лишение, если это возможно. Пусть он испытает эту боль на себе, — сказала мать погибшей Натальи Кузнецовой Татьяна.

У Алексея Александрова не возникло вопросов ни к кому из родителей.

Адвокат подсудимого Данил Задорин считает, что у суда нет доказательств виновности его подзащитного:

Все дело построено на его признательных показаниях, каких-то объективных доказательств в деле нет: ДНК нет, на камерах он неопознан.

Отец подсудимого заявил, что на его сына могли оказывать психологической воздействие и шантажировать — поэтому он взял вину на себя. Супруга Александрова согласно 51 статье Конституции РФ давать показания в суде и свидетельствовать против своего мужа не будет.

Следующее судебное заседание состоится 7 сентября.