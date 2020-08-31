Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 29.08
74,63
88,74
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

От 15 минут: AliExpress займется доставкой еды в России

2 223
От 15 минут: AliExpress займется доставкой еды в России
Автор фото: Norma Mortenson. Иллюстрация: Pexels.com

AliExpress хочет избавиться от ассоциаций с долгой доставкой товаров из Китая и запускает сервис экспресс-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса.

#НОВОСТИ

«AliExpress Россия» вместе с компанией «Самокат» запускают сервис экспресс-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса «Есть!». Стороны обещают доставлять еду и другие товары за 15-30 минут, тогда как сейчас AliExpress в России продает только товары с длительным сроком хранения ритейлеров «Ашан», «Лента» и других — доставляют их в течение двух дней. 

AliExpress долгое время ассоциировался с доставкой товаров из Китая, которые нужно было долго ждать. Мы хотим изменить это представление, — говорит гендиректор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев.

Сначала ассортимент нового сервиса сформируют из продукции, которую продает «Самокат» — всего порядка 2,5 тыс. позиций, включая готовые блюда и товары под собственным брендом «Самоката»: сыры, молочные и мясные продукты, выпечка и другое. Сначала экспресс-доставка еды от AliExpress будет работать только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Читайте также >>> «Нужда заставила, разобрались и — раз — магазины офлайн остались в прошлом, хотя раньше мало кто мог в это поверить»

«Самокат» входит в СП Сбербанка и Mail.ru Group, по собственным данным, сервис доставляет более 55 тыс. заказов в день с более чем 250 мелких складов в Москве и Петербурге. Логистика «Самоката» позволит по максимуму монетизировать аудиторию AliExpress в России, считает гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров

В AliExpress намерены до конца года объявить о партнерстве с «несколькими крупными продуктовыми сетями» в сегменте экспресс-доставки. Эта отрасль быстро развивается: если в 2019 г. весь рынок продовольственной онлайн-торговли оценивался, по данным «INFOLine-Аналитика», в 42 млрд руб. из которых на экспресс-доставку приходилось всего 2% или 840 млн руб., то по итогам 2020 г. рынок вырастет до 121 млрд руб. с долей экспресс-доставки в 17% или 20,6 млрд руб. Частично этому способствовали карантинные ограничения, которые серьезно ускорили рост онлайн-торговли.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Экосистема рынка рекламы» от АКАР расколола уральских рекламщиков на два лагеря«Экосистема рынка рекламы» от АКАР расколола уральских рекламщиков на два лагеря
    47 959
  • Лукашенко договорился с Путиным об использовании войск в случае угрозы с ЗападаЛукашенко договорился с Путиным об использовании войск в случае угрозы с Запада
    32 593
  • Власти США ввели санкции к военному НИИ в Екатеринбурге. Но смогут покупать его продукциюВласти США ввели санкции к военному НИИ в Екатеринбурге. Но смогут покупать его продукцию
    20 172
  • Детсады в Екатеринбурге заработают с полной загрузкой, второй волны коронавируса не будетДетсады в Екатеринбурге заработают с полной загрузкой, второй волны коронавируса не будет
    13 921
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.