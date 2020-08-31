От 15 минут: AliExpress займется доставкой еды в России

«AliExpress Россия» вместе с компанией «Самокат» запускают сервис экспресс-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса «Есть!». Стороны обещают доставлять еду и другие товары за 15-30 минут, тогда как сейчас AliExpress в России продает только товары с длительным сроком хранения ритейлеров «Ашан», «Лента» и других — доставляют их в течение двух дней.

AliExpress долгое время ассоциировался с доставкой товаров из Китая, которые нужно было долго ждать. Мы хотим изменить это представление, — говорит гендиректор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев.

Сначала ассортимент нового сервиса сформируют из продукции, которую продает «Самокат» — всего порядка 2,5 тыс. позиций, включая готовые блюда и товары под собственным брендом «Самоката»: сыры, молочные и мясные продукты, выпечка и другое. Сначала экспресс-доставка еды от AliExpress будет работать только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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«Самокат» входит в СП Сбербанка и Mail.ru Group, по собственным данным, сервис доставляет более 55 тыс. заказов в день с более чем 250 мелких складов в Москве и Петербурге. Логистика «Самоката» позволит по максимуму монетизировать аудиторию AliExpress в России, считает гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

В AliExpress намерены до конца года объявить о партнерстве с «несколькими крупными продуктовыми сетями» в сегменте экспресс-доставки. Эта отрасль быстро развивается: если в 2019 г. весь рынок продовольственной онлайн-торговли оценивался, по данным «INFOLine-Аналитика», в 42 млрд руб. из которых на экспресс-доставку приходилось всего 2% или 840 млн руб., то по итогам 2020 г. рынок вырастет до 121 млрд руб. с долей экспресс-доставки в 17% или 20,6 млрд руб. Частично этому способствовали карантинные ограничения, которые серьезно ускорили рост онлайн-торговли.