Малый бизнес ждут в акселераторах. В Екатеринбурге начинается новый инвестиционный сезон

Свердловский венчурный фонд открывает прием заявок на участие в акселераторе — программе ускоренного развития для высокотехнологичных бизнес-проектов ранних стадий.

Сбор заявок продлится до 22 сентября на сайте фонда, а занятия начнутся 12 октября в очно-заочном формате. Акселерационная программа рассчитана на девять недель. За это время проекты получат возможность перейти от идеи к прототипу, от первых к системным продажам на рынках B2I и B2C. Образовательный блок включает в себя еженедельные занятия по маркетингу, управлению командой, unit-экономике, продажам, инвестициям и др. Стартапы также встретятся с портфельными компаниями Свердловского венчурного фонда для обмена опытом.

Каждый проект в акселераторе имеет возможность глубокой проработки своей гипотезы с персональным трекером, который владеет методикой быстрого развития технологических проектов и имеет опыт предпринимательства.

В выпускном акселератора традиционно принимают участие представители крупного бизнеса, потенциальными заказчиками для продуктов и услуг, предлагаемых выпускниками, а также институты развития и частные инвесторы. Неоднократно выпускники акселератора получали финансирование Свердловского венчурного фонда и других институтов развития, два проекта также заключили сделки с частными инвесторами. В настоящее время проводится уже седьмой набор заявок.

Новый набор в собственный акселератор объявила и ГК «СКБ Контур». Акселератор готов рассматривать любые ИТ-проекты в сфере автоматизации и диджитализации, включая сервисы для застройщиков, RMS-системы, технологии Big Data и др. Минимальные требования к стартапам: прототип продукта, минимум два человека в команде, возможность полной загрузки в течение трех месяцев, минимальный бюджет на маркетинговые активности. «СКБ Контур» не инвестирует в проекты деньги, но дает экспертизу и позволяет завязать полезные знакомства. Заявку на участие можно подать на сайте компании, дедлайнов по подаче заявок нет.

Акселератор «СКБ Контур» начал работу с внешними проектами в декабре 2019 г., а до этого в нем участвовали стартапы сотрудников компании, сообщал DK.RU. Отмечается, что за полгода через акселератор прошли 48 проектов.

Проекты по поддержке стартапов и развитию малого бизнеса в Екатеринбурге реализует также Игорь Алтушкин, владелец РМК. В 2019 г. был объявлен конкурс «#startup_reality. Твой ключ от бизнеса», который проходит в формате реалити-шоу. К настоящему времени состоялось уже два сезона проекта.