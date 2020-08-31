Злоумышленники воспользовались карантином: в России зафиксировали всплеск мошенничества

За первую половину 2020 г. число случаев телефонного и интернет-мошенничества выросло на 76% к первому полугодию 2019 г., пишет РБК на основе данных статистики генпрокуратуры. Их прирост привел к всплеску количества зарегистрированных случаев мошенничества — на 36% год к году. Это одно из самых популярных преступлений в России, чаще регистрируют только кражи.

С апреля по июнь прокуратура зарегистрировала 82,5 тыс. случаев мошенничества, 71% из них были совершены по телефону или интернету. Для сравнения: за январь-июнь на них приходилось только 50% подлогов. Кроме того, вдвое выросло число случаев мошенничеств с банковскими картами, ст. 159.3.

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Всплеску числа мошенничеств во многом способствовали карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так как многие торговые точки были закрыты, покупатели более позитивно реагировали на предложения товаров и услуг на онлайн-площадках, и мошенники стали делать копии сайтов крупных интернет-магазинов по продаже дорогой техники.

Неопределенность с выплатами, требования самоизоляции при не всегда полном и доступном информировании позволяли мошенникам по надуманным основаниям вступать в контакт с пенсионерами, получать доступ к их банковским реквизитам, а иногда и неправомерно проникать в их жилище, — говорит глава уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов.

Растет также число сайтов, предлагающих якобы простой и быстрый заработок: во время пандемии люди больше заинтересовались такими предложениями из-за сокращения личного дохода. Выросло также число кибератак на незащищенные компьютеры сотрудников коммерческих компаний. Другая популярная мошенническая схема — размещение лотов по заниженной цене на сайтах бесплатных объявлений: в случае интереса потенциального покупателя ему присылали ссылку на фишинговую страницу якобы курьерского сервиса, где человек переводил средства за товар и доставку, рассказал замдиректора Group-IB по корпоративным коммуникациям Павел Седаков.