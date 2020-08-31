Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 29.08
74,63
88,74
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Злоумышленники воспользовались карантином: в России зафиксировали всплеск мошенничества

1 459
Злоумышленники воспользовались карантином: в России зафиксировали всплеск мошенничества
Автор фото: Sarah Trummer. Иллюстрация: Pexels.com

Число случаев телефонного и интернет-мошенничества выросло на 76% в январе-июне: во многом этому способствовали карантинные меры. Резко выросло и число мошенничеств с банковскими картами.

#НОВОСТИ

За первую половину 2020 г. число случаев телефонного и интернет-мошенничества выросло на 76% к первому полугодию 2019 г., пишет РБК на основе данных статистики генпрокуратуры. Их прирост привел к всплеску количества зарегистрированных случаев мошенничества — на 36% год к году. Это одно из самых популярных преступлений в России, чаще регистрируют только кражи.

С апреля по июнь прокуратура зарегистрировала 82,5 тыс. случаев мошенничества, 71% из них были совершены по телефону или интернету. Для сравнения: за январь-июнь на них приходилось только 50% подлогов. Кроме того, вдвое выросло число случаев мошенничеств с банковскими картами, ст. 159.3.

Читайте также >>> Минюст предложил закрыть популярную схему обналички. Пострадать могут обычные россияне

Всплеску числа мошенничеств во многом способствовали карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так как многие торговые точки были закрыты, покупатели более позитивно реагировали на предложения товаров и услуг на онлайн-площадках, и мошенники стали делать копии сайтов крупных интернет-магазинов по продаже дорогой техники. 

Неопределенность с выплатами, требования самоизоляции при не всегда полном и доступном информировании позволяли мошенникам по надуманным основаниям вступать в контакт с пенсионерами, получать доступ к их банковским реквизитам, а иногда и неправомерно проникать в их жилище, — говорит глава уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов.

Растет также число сайтов, предлагающих якобы простой и быстрый заработок: во время пандемии люди больше заинтересовались такими предложениями из-за сокращения личного дохода. Выросло также число кибератак на незащищенные компьютеры сотрудников коммерческих компаний. Другая популярная мошенническая схема — размещение лотов по заниженной цене на сайтах бесплатных объявлений: в случае интереса потенциального покупателя ему присылали ссылку на фишинговую страницу якобы курьерского сервиса, где человек переводил средства за товар и доставку, рассказал замдиректора Group-IB по корпоративным коммуникациям Павел Седаков.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Экосистема рынка рекламы» от АКАР расколола уральских рекламщиков на два лагеря«Экосистема рынка рекламы» от АКАР расколола уральских рекламщиков на два лагеря
    47 630
  • Лукашенко договорился с Путиным об использовании войск в случае угрозы с ЗападаЛукашенко договорился с Путиным об использовании войск в случае угрозы с Запада
    32 393
  • Власти США ввели санкции к военному НИИ в Екатеринбурге. Но смогут покупать его продукциюВласти США ввели санкции к военному НИИ в Екатеринбурге. Но смогут покупать его продукцию
    19 887
  • Детсады в Екатеринбурге заработают с полной загрузкой, второй волны коронавируса не будетДетсады в Екатеринбурге заработают с полной загрузкой, второй волны коронавируса не будет
    13 752
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.