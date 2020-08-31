Стоит ли вкладываться в складские площади, расскажут на XII Форуме по недвижимости
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17 сентября 2020 г. на XII Уральском форуме по недвижимости эксперты обсудят итоги первого полугодия в сегменте складской недвижимости Уральского региона и перспективы развития этого рынка.
Темы для обсуждения:
- Складская недвижимость как драйвер производственного и экономического роста;
- Потенциал, прогнозы и сценарии развития отрасли на Урале (аналитика);
- Какие факторы негативно влияют на отрасль;
- Векторы развития складского сегмента и тренды рынка индустриальной недвижимости;
- Инвестиции в промышленную и складскую недвижимость: в каких проектах трудно потерять деньги;
- Факторы, определяющие выбор земельного участка под размещение производственных и складских комплексов.
В качестве спикеров на мероприятии выступят:
— Виталий Хиль, независимый эксперт, аналитик, консультант по складской недвижимости;
— Илья Пархимчик, руководитель и совладелец АН Бюро недвижимости №1;
— Представители государственных органов и общественных организаций;
— Собственники, арендаторы, застройщики и риэлторы.
Модератор секции: Николай Мальцев, член Совета УПН, куратор Школы директоров УПН.
Напомним, XII Уральский форум по недвижимости состоится 16-19 сентября 2020 года в формате онлайн. Посмотреть всю программу и зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте Уральского форума.
Справка
Уральская палата недвижимости forum.upn.ru это некоммерческое негосударственное объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей forum.upn.ru профессиональных участников рынка недвижимости. Зарегистрирована 15 декабря 1995 года.
Уральская палата недвижимости объединяет более 200 агентств недвижимости Екатеринбурга и Свердловской области. На протяжении всего времени работы главной задачей Палаты является создание цивилизованного рынка недвижимости, обеспечение благоприятных условий работы для предприятий – профессиональных участников рынка недвижимости и обеспечение клиентам этих предприятий гарантий честного и продуктивного сотрудничества. Для достижения этих целей создана обширная информационная база и собственные средства массовой информации, проводятся обучение и аттестация сотрудников агентств недвижимости, сертификация агентств, бесплатные юридические консультации частных лиц и досудебное разрешение конфликтных ситуаций между агентствами и клиентами.
Уральская палата недвижимости неоднократно являлась победителем конкурса Российской гильдии риэлторов «Профессиональное признание» в номинации «Лучшая региональная ассоциация», а также «Лучший территориальный орган системы добровольной сертификации брокерских услуг на рынке недвижимости», «Лучшее учебное заведение по подготовке специалистов рынка недвижимости» в России и др.
Уральская палата недвижимости объединяет более 200 агентств недвижимости Екатеринбурга и Свердловской области. На протяжении всего времени работы главной задачей Палаты является создание цивилизованного рынка недвижимости, обеспечение благоприятных условий работы для предприятий – профессиональных участников рынка недвижимости и обеспечение клиентам этих предприятий гарантий честного и продуктивного сотрудничества. Для достижения этих целей создана обширная информационная база и собственные средства массовой информации, проводятся обучение и аттестация сотрудников агентств недвижимости, сертификация агентств, бесплатные юридические консультации частных лиц и досудебное разрешение конфликтных ситуаций между агентствами и клиентами.
Уральская палата недвижимости неоднократно являлась победителем конкурса Российской гильдии риэлторов «Профессиональное признание» в номинации «Лучшая региональная ассоциация», а также «Лучший территориальный орган системы добровольной сертификации брокерских услуг на рынке недвижимости», «Лучшее учебное заведение по подготовке специалистов рынка недвижимости» в России и др.