Стоит ли вкладываться в складские площади, расскажут на XII Форуме по недвижимости

Темы для обсуждения:

В качестве спикеров на мероприятии выступят:

— Виталий Хиль, независимый эксперт, аналитик, консультант по складской недвижимости;

— Илья Пархимчик, руководитель и совладелец АН Бюро недвижимости №1;

— Представители государственных органов и общественных организаций;

— Собственники, арендаторы, застройщики и риэлторы.

Модератор секции: Николай Мальцев, член Совета УПН, куратор Школы директоров УПН.

Напомним, XII Уральский форум по недвижимости состоится 16-19 сентября 2020 года в формате онлайн. Посмотреть всю программу и зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте Уральского форума.

Справка

Уральская палата недвижимости forum.upn.ru это некоммерческое негосударственное объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей forum.upn.ru профессиональных участников рынка недвижимости. Зарегистрирована 15 декабря 1995 года.

Уральская палата недвижимости объединяет более 200 агентств недвижимости Екатеринбурга и Свердловской области. На протяжении всего времени работы главной задачей Палаты является создание цивилизованного рынка недвижимости, обеспечение благоприятных условий работы для предприятий – профессиональных участников рынка недвижимости и обеспечение клиентам этих предприятий гарантий честного и продуктивного сотрудничества. Для достижения этих целей создана обширная информационная база и собственные средства массовой информации, проводятся обучение и аттестация сотрудников агентств недвижимости, сертификация агентств, бесплатные юридические консультации частных лиц и досудебное разрешение конфликтных ситуаций между агентствами и клиентами.

Уральская палата недвижимости неоднократно являлась победителем конкурса Российской гильдии риэлторов «Профессиональное признание» в номинации «Лучшая региональная ассоциация», а также «Лучший территориальный орган системы добровольной сертификации брокерских услуг на рынке недвижимости», «Лучшее учебное заведение по подготовке специалистов рынка недвижимости» в России и др.