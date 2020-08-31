Пожар на «СМАКе». У здания частично обрушилась крыша

Сообщение о пожаре на хлебокомбинате «СМАК» поступило в свердловское МЧС в 8.57 утра. По предварительным данным, загорелся кабель внутри двухэтажного здания цеха. Были эвакуированы 250 человек персонала. На месте работают 83 пожарных, 18 единиц техники.

Спасатели пытались локализовать огонь, чтобы пламя на перекинулось на крышу, однако сделать это не удалось. В результате площадь пожара выросла до 800 кв. м. Из-за высокой температуры обрушился участок кровли на площади 100 кв. м.

Возле хлебокомбината развернули штаб пожаротушения, который координируют работу пожарных на месте. Огонь тушат одновременно на двух участках — внутри здания и на кровле. За ситуацией следит директор предприятия Владилен Фуфаров.

По последним данным от МЧС на 11.00, появилась угроза распространения пламени в помещениях с мукой. Спасатели начали разбирать кровлю здания.

Причины и ущерб устанавливаются.

«СМАК» — один из первых хлебопекарных заводов в Свердловской области. В 2000 г. комбинат вошел в холдинг «МАКФА». В настоящее время предприятие возводит новое здание хлебокомбината — на Кольцовском тракте. На месте старого здания разместится жилой квартал «Екатерининский парк» (инвестор — РМК, застройщик ГК «ТЭН»), сообщал DK.RU.

Фото в новости: Наталья Туханова, специально для DK.RU