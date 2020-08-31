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Пожар на «СМАКе». У здания частично обрушилась крыша

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Пожар на «СМАКе». У здания частично обрушилась крыша
Иллюстрация: E1.RU

Центр города утром затянуло дымом. Около 9.00 на хлебокомбинате «СМАК» начался пожар. Локализовать огонь сразу не удалось, он распространился на кровлю здания. ФОТО

#НОВОСТИ

Сообщение о пожаре на хлебокомбинате «СМАК» поступило в свердловское МЧС в 8.57 утра. По предварительным данным, загорелся кабель внутри двухэтажного здания цеха. Были эвакуированы 250 человек персонала. На месте работают 83 пожарных, 18 единиц техники.

Пожар на «СМАКе». У здания частично обрушилась крыша 1

Спасатели пытались локализовать огонь, чтобы пламя на перекинулось на крышу, однако сделать это не удалось. В результате площадь пожара выросла до 800 кв. м. Из-за высокой температуры обрушился участок кровли на площади 100 кв. м.

Возле хлебокомбината развернули штаб пожаротушения, который координируют работу пожарных на месте. Огонь тушат одновременно на двух участках — внутри здания и на кровле. За ситуацией следит директор предприятия Владилен Фуфаров.

Пожар на «СМАКе». У здания частично обрушилась крыша 2

По последним данным от МЧС на 11.00, появилась угроза распространения пламени в помещениях с мукой. Спасатели начали разбирать кровлю здания.

Причины и ущерб устанавливаются.

Пожар на «СМАКе». У здания частично обрушилась крыша 3

«СМАК» — один из первых хлебопекарных заводов в Свердловской области. В 2000 г. комбинат вошел в холдинг «МАКФА». В настоящее время предприятие возводит новое здание хлебокомбината — на Кольцовском тракте. На месте старого здания разместится жилой квартал «Екатерининский парк» (инвестор — РМК, застройщик ГК «ТЭН»), сообщал DK.RU.

Фото в новости: Наталья Туханова, специально для DK.RU

Автор: Мария Смирнова
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