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В 2020 году Екатерининская ассамблея пройдет в десятый раз

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В 2020 году Екатерининская ассамблея пройдет в десятый раз
Иллюстрация: СОСПП

Юбилейная Екатерининская ассамблея обещает быть особенной: благополучателей будет несколько. Главный благотворительный вечер состоится 4 декабря. Гости — бизнес-элита города и руководство региона.

#СОСПП#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Справка DK.RU

 
Екатерининская Ассамблея — одно из самых значимых благотворительных событий на Урале. Она проводится ежегодно с 2011 г. по инициативе СОСПП. Собранные средства идут на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта.
 

За девять лет проведения Екатерининской Ассамблеи на реализацию социально значимых проектов направлено более 170 млн руб. В этом году, в отличие от прошлых лет, благополучателей Ассамблеи будет не один, а несколько. Если в ходе аукциона соберется больше средств, чем необходимо благополучателю, деньги распределят между следующими финалистами.

В этом году заявку на статус благополучателя Ассамблеи подали 34 НКО, работающих в Свердловской области. Из них экспертный совет отобрал 12. На финальном голосовании будет определена тройка финалистов. Следить за тем, куда идут собранные средства, можно на официальном сайте благополучателя (вкладка «Отчетность по Екатерининской Ассамблее»). 

В преддверии юбилейной церемонии один из благополучателей Екатерининской Ассамблеи поделился с DK.RU своими впечатлениями о проекте.

Юлия Нутенко
Юлия Нутенко
директор Благотворительного фонда «Дети России»
В декабре 2012 г. наш фонд стал благополучателем Екатерининской Ассамблеи. Этому предшествовала отдельная история. На конкурс мы заявили проект «Дорога в будущее», нацеленный на то, чтобы помочь детям-сиротам получить высшее образование. Мы подготовили короткометражный фильм о проекте и презентовали его на финальном вечере. Надо признать, мы надеялись на успех и верили в свои силы, но все равно победа стала неожиданной. В ходе аукциона было собрано 3 540 000 руб. Эти средства позволили оплатить работу педагогов и репетиторов, транспорт и выездные учебные сборы. Дети получили персональные стипендии для учебы в вузах. 2013-й стал самым ярким для программы и для ребят. Больше всего поступлений, первые «отличные» сессии. К сентябрю в списке студентов было уже 18 человек. В том же году у проекта «Дорога в будущее» появились свои «звездочки» — Альберт Саиткулов и Дмитрий Шустов. Ребята были лучшими на тренингах, показали себя как настоящие лидеры. Альберт успешно сдал сессию в УрФУ-УПИ в «Школе экономики и менеджмента» по специальности «Производственный менеджмент в металлургии». Дмитрий, также студент УрФУ-УПИ, выбрал «Экономику энергетических и производственных комплексов». Уже тогда он начал думать о своем деле. Позднее получил производственный опыт, нашел свою нишу: детские игрушки и аттракционы. Сегодня у него собственный магазин.

Благодаря проекту десятки детей-сирот поступили в вузы. Сегодня они уверенно идут по жизни, имея необходимый опыт и знания для успеха, — резюмировала Юлия Нутенко.

Татьяна Кансафарова
Татьяна Кансафарова
член Попечительского совета Екатерининской Ассамблеи
Выбор проекта — получателя гранта Екатерининской Ассамблеи — проходит путем голосования членов Совета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. Это более 80 руководителей и собственников предприятий и организаций региона. В 2012 г. большинством членов Совета был выбран проект «Дорога в будущее». Не последнюю роль в выборе благополучателя сыграла и репутация фонда «Дети России» — организация зарекомендовала себя как устойчиво и профессионально работающий благотворительный фонд, проекты фонда направлены на помощь детям и отмечены многими региональными и федеральными экспертами из социального и некоммерческого сектора как наиболее проработанные и эффективные. Реализация проекта проходила планомерно с периодической отчетностью и освещением итогов на сайтах СОСПП и фонда — это обязательное условие заключаемого договора с благополучателем Екатерининской Ассамблеи. Несомненно, самым лучшим «отчетом» были отзывы участников этого проекта — молодых людей, которые получили профессиональное образование и нашли свое призвание и дорогу в будущее.

 

Автор: Андрей Каяк
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