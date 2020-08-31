В 2020 году Екатерининская ассамблея пройдет в десятый раз
Юбилейная Екатерининская ассамблея обещает быть особенной: благополучателей будет несколько. Главный благотворительный вечер состоится 4 декабря. Гости — бизнес-элита города и руководство региона.
Справка DK.RU
За девять лет проведения Екатерининской Ассамблеи на реализацию социально значимых проектов направлено более 170 млн руб. В этом году, в отличие от прошлых лет, благополучателей Ассамблеи будет не один, а несколько. Если в ходе аукциона соберется больше средств, чем необходимо благополучателю, деньги распределят между следующими финалистами.
В этом году заявку на статус благополучателя Ассамблеи подали 34 НКО, работающих в Свердловской области. Из них экспертный совет отобрал 12. На финальном голосовании будет определена тройка финалистов. Следить за тем, куда идут собранные средства, можно на официальном сайте благополучателя (вкладка «Отчетность по Екатерининской Ассамблее»).
В преддверии юбилейной церемонии один из благополучателей Екатерининской Ассамблеи поделился с DK.RU своими впечатлениями о проекте.
Благодаря проекту десятки детей-сирот поступили в вузы. Сегодня они уверенно идут по жизни, имея необходимый опыт и знания для успеха, — резюмировала Юлия Нутенко.