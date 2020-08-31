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Лукашенко с автоматом, протестующие с гробом: 22-й день многотысячных протестов в Беларуси

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Лукашенко с автоматом, протестующие с гробом: 22-й день многотысячных протестов в Беларуси
Автор фото: Дмитрий Брушко. Иллюстрация: Tut.by

На протестный марш в Минске вышли десятки тысяч человек. У Лукашенко день рождения, протестующие «подарили» ему огромного картонного таракана, гроб для диктатуры. Сам он выходил ко дворцу с автоматом.

#НОВОСТИ
30 августа в Беларуси прошли очередные акции протеста — уже 22-й день подряд. В Минске на марш вышли десятки тысяч человек, массовые акции прошли также в Бресте, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Могилеве и других городах. Любопытно, что акция пришлась на день рождения президента Беларуси Александра Лукашенко.
 
Лукашенко по телефону поздравил президент России Владимир Путин, они условились в ближайшие недели провести встречу в Москве, сообщил Кремль. «Поздравили» Лукашенко и протестующие: они принесли ко Дворцу Независимости огромного картонного таракана, гроб для диктатуры и другие предметы. Позднее их забрали коммунальные службы. 
 
Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт на вопрос РИА Новости о том, где находится Лукашенко, прислала в ответ его фото с автоматом на фоне дворца Независимости.
 
Лукашенко с автоматом, протестующие с гробом: 22-й день многотысячных протестов в Беларуси 1
 
Автор: Андрей Пермяков
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