Лукашенко с автоматом, протестующие с гробом: 22-й день многотысячных протестов в Беларуси

30 августа в Беларуси прошли очередные акции протеста — уже 22-й день подряд. В Минске на марш вышли десятки тысяч человек, массовые акции прошли также в Бресте, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Могилеве и других городах. Любопытно, что акция пришлась на день рождения президента Беларуси Александра Лукашенко.

Лукашенко по телефону поздравил президент России Владимир Путин, они условились в ближайшие недели провести встречу в Москве, сообщил Кремль. «Поздравили» Лукашенко и протестующие: они принесли ко Дворцу Независимости огромного картонного таракана, гроб для диктатуры и другие предметы. Позднее их забрали коммунальные службы.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт на вопрос РИА Новости о том, где находится Лукашенко, прислала в ответ его фото с автоматом на фоне дворца Независимости.