Власти США ввели санкции к военному НИИ в Екатеринбурге. Но смогут покупать его продукцию

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США на этой неделе опубликовало санкционный список, в который вошли 60 организаций из Китая, Франции, Гонконга, Индонезии, Малайзии, Омана, Пакистана, России, Швейцарии и США, в отношении которых у чиновников есть «разумные основания полагать», что они участвуют в деятельности, противоречащей национальной безопасности и интересам внешней политики Штатов.

В список попали пять организаций из России, включая Свердловскую область:

— 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны,

— 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны,

— филиалы 48-го НИИ в Екатеринбурге и Сергиевом Посаде,

— Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГНИИОХТ).

Как говорится в документе, они попали в список из-за «причастности к российским военным». 33-й НИИ и ГНИИОХТ американское ведомство связало с «российской химической программой и испытанием химического оружия», а филиалы 48-го НИИ — с программой создания биологического оружия.

По данным издания Znak.com, в списке присутствуют институты, которые имеют отношение к разработке российской вакцины от коронавируса, к яду «Новичок» (им были отравлены в Великобритании экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщал DK.RU) и к утечке спор сибирской язвы в Свердловске в 1979 г.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что обвинения Штатами российских НИИ беспочвенны.

Да, мы, конечно, обратили внимание на упомянутое уведомление американского ведомства. Оно вызывает у нас недоумение. Тем более что никаких доказательств не представлено. Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие «наличия весомых оснований полагать». <...> Хотели бы получить от коллег разъяснения по беспочвенным обвинениям, — отметил г-н Антонов (здесь и далее цитаты по РБК).

По его словам, Организация по запрещению химического оружия в 2017 г. подтвердила, что Россия ликвидировала все имевшееся у нее химоружие. Он также добавил, что США остаются единственным обладателем «существенных запасов» боевых отравляющих веществ «и под различными предлогами затягивают с их уничтожением».

Призываем американскую сторону прекратить искать проблемы там, где их нет, и приложить максимальные усилия для скорейшей химической демилитаризации, — подчеркнул посол.

Между тем эксперты отмечают, что введенные в рамках таможенного регулирования ограничения не являются санкциями. Значит, российские НИИ не выключаются из внешнеторгового оборота и по-прежнему смогут продавать США свои товары, в том числе вакцины, но не смогут покупать товары у американских производителей.

Это ограничения экспортного контроля, закон обязывает американские компании проверять контрагента перед продажей. Теперь без особого разрешения министерства торговли США запрещена продажа, прямая или косвенная поставка американских программ, компонентов, товаров двойного назначения лицам, попавшим в список, — отметил Сергей Гландин, специальный советник Pen& Paper по санкционному праву (здесь и далее цитаты по Znak.com).

По его словам, продажа американским лицом американского товара этим НИИ считается запрещенной, и за это предусмотрена ответственность, до тех пор пока нет лицензии на такую операцию. А для получения лицензии действует презумпция отказа.

Это ограничение в исключительных случаях можно обойти, например это получилось у Роскосмоса. Но скорее всего будет нереально тяжело доказать необходимость сделки, чтобы министерство торговли США разрешило ее, — сказал г-н Гландин.

Санкции, которые ограничивают любые финансово-экономические отношения компаний с гражданами США, вводит министерство финансов Штатов.