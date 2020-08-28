Детсады в Екатеринбурге заработают с полной загрузкой, второй волны коронавируса не будет

Свердловский министр образования Юрий Биктуганов успокоил родителей свердловских школьников: по его словам, никакой второй волны коронавируса, которую упорно предрекают уральцы осенью, не будет.

Сейчас идет снижение темпов заражений. В ближайшее время мы хотим перейти на третий этап снятия ограничений. В любом случае все будет направлено на сохранение здоровья детей, — рассказал Биктуганов.

Как сообщила представитель Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, все необходимое оборудование школами закуплено, осталось организовать режим работы так, чтобы дети реже контактировали.

Графики разработаны директорами школ таким образом, чтобы минимизировать контакты между различными классами, — сказала Моисеева. — Во многих школах открыли несколько входов, у каждого класса есть свой график, свое время, в которое дети должны приходить. Поэтому очень важно не опаздывать — дальше пойдет следующий поток.

Как рассказывал DK.RU, все школы Свердловской области начнут работу 1 сентября. Детям станут измерять температуру на входе, посторонних в здание школ не допустят. Каждый класс будет учиться в одном кабинете, перемещаться по школе будут учителя. Исключение составят уроки физики, химии, технологии и физкультуры, проводить которую рекомендовано на улице с соблюдением рекомендаций по температурному режиму.

Накануне губернатор Евгений Куйвашев уточнил, что в каждом классе будут установлены обеззараживатели, на их покупку, а также на другое специальное оборудование, включая бесконтактные термометры и дозаторы с антибактерицидной жидкостью для обработки рук, потрачено более 1,05 млрд руб.

Кроме того, по указу губернатора в регионе в полноценном режиме отрываются детские сады: если в настоящее время они могут работать лишь с половинной загрузкой, то с 31 августа разрешена 100-процентная посещаемость.

Также с 9 сентября смогут работать культурные учреждения с заполняемостью залов до 50%: это касается кинотеатров, театров, филармоний, а также концертных площадок. Снова смогут начать работать и общественные бани.

В Свердловской области 27 августа подтвержден 121 новый случай коронавирусной инфекции. Как сообщили в оперативном штабе по противодействию COVID-19, число заболевших в Екатеринбурге — 61, за все время в регионе вирус был выявлен у 24 960 человек. За сутки из больниц выписаны 57 человек, общее число выздоровевших — 19 801, сообщает JustMedia.ru.

Состояние 84 госпитализированных в регионе оценивается как тяжелое, 78 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 40 — на аппаратах искусственной вентиляции легких.

За минувшие сутки было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 441 человек. Всего за время пандемии коронавирус нашли у 24720 свердловчан, умерли 432 жителя Свердловской области.