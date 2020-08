«Корень проблемы — не Путин и не алкоголизм. Корень проблем — у нас в головах»

Андрей Мовчан, СЕО Movchan’s Group, комментирует на своей странице в Facebook дело Навального и особенности человеческого взаимодействия между гражданами нашей страны:

— В истории с отравлением, госпитализацией и эвакуацией Навального в Шаритэ мне, простите, не интересны темы «кто», «чем», «как», «почему». Тут (А) мы не знаем и не узнаем; (Б) вариантов море; (В) даже если мы узнаем (то есть просто появится «общепринятая» в кругу «своих» версия?), это ничего не изменит — ни в жизни, ни в нашем мироощущении.

Интересует меня проявившаяся на фоне злополучного стаканчика с чаем (но вообще говоря доминирующая и в другое время) коммуникативно-транзакционная традиция русскоязычного этноса современной России.

В двух словах я бы определил ее как «параноидальную, иерархическую, дисэмпатическую и гипертрофированно конкурентно-корпоративную».

Мы с вами при любом взаимодействии изначально опасаемся контрагента в транзакции, приписывая ему злобные намерения, враждебно настроены и готовы навредить контрагенту (а то он нам навредит). Возможно здесь срабатывает «дилемма вора» в самом примитивном смысле и корень зла — в отсутствии доверия; но боже мой, если мы так себя ведем, то с какой стати нам доверять?

Мы как правило ориентируемся на место в иерархии (наше и оппонента) — часто выдуманное, навязанное или самовольно присвоенное. Если он выше, то мы самоуничижаемся, готовы услужить, подчиниться, принять; если мы выше — мы обязательно будем указывать, унижать, использовать, командовать.

Мы не проявляем эмпатии, фокусируясь лишь на выгоде. «Мне зачем?» — классический вопрос. «Мне неудобно» — классический аргумент. Вообще мы невероятно нежные во всем, что касается отношений с людьми (но от «начальства» готовы терпеть все что угодно, так же, как от «клиентов» — сервис в России фантастический, но как часто — преувеличенно раболепный, компенсирующий низкое качество товара или услуги!).

Мы не предполагаем сотрудничества в транзакции, наоборот — мы стремимся соперничать; делить, а не умножать; уесть и отобрать, а не дать и проявить уважение. В политике это особо заметно — и не только в мейнстриме: наша оппозиция пожирает друг-друга по любому поводу; наш лидер (оппозиции в том числе) — лидер настолько, насколько он «единственный», всех уевший — и никогда «всеобщий», «консенсусный». Скромный, культурный, слушающий, вдумчивый, медленный, стремящийся договориться? Да это какой-то слабак, дурачок. Наш то ого-го, всем покажет, всех грязью с ног до головы, всех замочит, всех люстрирует — дайте срок! Политический процесс мы видим как процесс уничтожения оппонента, смену власти — через тотальную люстрацию и кару для предшественников, bipartisan approach — предательство.

Наконец — мы все время мыслим в категориях антитезы «мы — они», даже внутри профессиональной, социальной или родовой корпорации: любое множество людей, включающее нас, мы разбиваем на два подмножества и конфликтуем с тем, которое нас не включает. При этом, если оставить только то подмножество, с которым мы «не конфликтуем», то мы и его тут же разбиваем на две части, и так далее — до состояния «я + 1»; при этом этот 1 — конечно враг, конкурент и проблема.

Вот ситуация с Навальным. Официальные СМИ (типа Симонян) создают агрессивный нарратив по типу: «наверное сам напился; да ничего, бывает; нечего тут говорить». За этим нарративом стоит (А) агрессия; (Б) жажда показаться знающим (ой, как это нас часто подводит — вот как выступление Симонян про гипогликемическую кому!); злорадство. Врачи — «не мешайте работать — где свидетельство о браке; все что надо — скажем в своё время; нечего нам помогать, мы не глупее немцев». Тут — комплекс неполноценности (знаем же, что немцы больше могут и умеют, конечно знаем, потому вместо вежливой благодарности за желание помочь – агрессия) и стремление подтвердить свою позицию в иерархии (мы — ВРАЧИ, а вы — сидите в приемной!).

Есть и еще один план — в России у многих официальных лиц ощущение иерархии обострено, а рецепторы иерархического находятся где-то в районе места, чье сексуальное использование так агрессивно ими же отрицается. Поскольку Навальный воспринимается ими как враг «вышестоящих», то и его отравление естественно видится актом свыше (кто его знает, так это или не так, скорее – не так, кто-то из заклятых друзей рангом пониже, но для чиновника, как и для религиозного фанатика, всё — акт свыше).

Акты свыше бывают двух видов: (А) публичные победы, которые необходимо громко прославлять, умело уловив их суть, и (Б) тайные операции, которые не менее замечательны, но их надо (в силу чего - не нашего ума дело, там знают, что делать) не менее тщательно скрывать и всячески отрицать. Священный долг государева раба разобраться, какой вид акта свыше имеет место быть, и действовать соответственно. При этом подсказкой является позиция Кремля: если Кремль заявил о акте свыше, значит это победа. Если нет — значит тайная операция.

Но и дальше ситуация не лучше. Отравленный Навальный (напомню, это официально гроза режима, который вроде как смерти его желает) получает помощь врачей из Омска; врачей из Москвы; врачей из Германии; внимание журналистов; политиков; политических тусовок; медицинский самолет; консилиумы. И здесь тоже иерархия: Политковская и Быков не удостаивались и столичной больницы, Кара-Мурза уехал долечиваться за границу сам, Новодворская умирала без всякой помощи, фактически и медицинской — и конечно никто из десятков отравленных оппозиционеров и вообще говоря тысяч более простых граждан, получавших свою порцию отравы (от клофелина и выше) по самым разным поводам, не мог пожаловаться на излишнее внимание к своему здоровью - ни тебе консилиумов, ни виз и паспортов за один день, ни иностранных специалистов — не всем хватает даже места в вонючей токсикологии районной больницы.

Но что мы всё о политике? В том же самом мы живем каждый день.

Моя дочь уезжала из школы — доучиваться в школе в США (выиграла в тяжелом конкурсе грант). Директор московской школы, известный либерал и тяжеловес от педагогики, сокрушался мне, сидящему в его кабинете в ожидании документов: «Ну что ж вы так? Америка — это же страшное место! Вы знаете, что там с преступностью? А нравы какие? А образование очень плохое — намного хуже нашего!» О великолепном качестве американского образования я распространяться не буду — не это важно. Я наблюдал не раз реакцию американцев (и school principals) на отъезд детей поучиться в другие страны — в том числе скажем ЮАР, Китай и пр. Она всегда более или менее одна: «Как здорово! Это такой интересный опыт! Там так многому можно научиться! Это очень интересная страна!»

Это еще не все истории. Мой сын писал сочинение на конкурсе в одной из очень хороших и либеральных московских школ. Сочинение на тему «Что увидел листок, падая с ветки». Моего сына сложно остановить — у него листок умудрился увидеть полмира, посмотреть на Нил, Гималаи, пообщаться с кавбоями (орфография оригинала, увы, не всем же быть врожденно грамотными) и так далее на 4 страницы.

Так случилось, что вскорости он писал сочинение (эссе) к поступлению в лондонскую школу. Школа крутая, писал по-английски, тема «Мое самое большое достижение в жизни». Ну, он написал. Ну, я потом прочитал. Оказалось, самое большое достижение в жизни претендента на место в школе №13 в мировом IB рейтинге — 10 голов, забитых в одном матче на пришкольной коробке, против параллельного класса. В ужасе я ждал вердикта, а когда оказалось, что сына приняли, спросил робко: «А ничего, что ребенок не понимает, что такое настоящие достижения?» И получил удивленный ответ: «Его достижение — это то, что он сам считает достижением. Именно такие достижения ценны. Мы как раз стараемся учить детей понимать, что для них ценно, а что — нет, чтобы они не жили чужой жизнью».

Какая мораль у этой басни, которую я могу продолжать примерами вечно (и вы можете тоже — все ж в этом живем)? Очень простая: корень проблемы — не нефть, не власть, не Путин, не олигархи, не алкоголизм и не холодный климат. Корень проблем — у нас в головах: тяжелый недостаток окситоцина, трудное детство, двуклассовое общество, советское наследие – you name it. Пока мы не излечимся от паранойи, пока мы не начнем думать о любом члене общества так же, как о «лидере» (будь то оппозиция или власть), пока мы не научимся воспринимать других как коллег, а не как врагов, пока нормой не станет win-win транзакция — нам не поможет даже выключение нефтяного фонтана: в мире множество стран без нефти — и без нормальной жизни.