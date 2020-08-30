Губернатор наградил создателя «Триазавирина» знаком отличия

Александр Петров — один из первопроходцев на российском частном рынке фармацевтики. DK.RU подробно рассказывал о том, как развивался созданный в начале 1990-х гг. при его участии холдинг «Юнона». В 2003 г. холдинг запустил в Новоуральске новый завод «Медсинтез», который к текущему моменту выпускает инфузионные растворы, инсулиновые препараты, а также антибиотик «Триазавирин», официально одобренный для лечения коронавируса.

В период пандемии «Медсинтез» вошел в число системообразующих предприятий. Именно на его площадке было запущено производство гигиенических масок для больниц региона (оборудование для этого закупили предприниматели Игорь Алтушкин и Андрей Симановский). Сейчас на заводе планируют наладить выпуск вакцины от COVID-19.

В 2010 г. Алесандр Петров стал лауреатом премии «Человек года» (организатор — «Деловой квартал») в номинации «Промышленность».

С 2011 г. г-н Петров — депутат Госдумы. Он также занимает пост председателя наблюдательного совета «Уральского биомедицинского кластера». Работу в частных структурах подхватил его сын Александр Петров-мл. — нынешний председатель совета директоров «Медсинтеза».

Теперь Александр Петров награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени. Соответствующий указ на этой неделе подписал губернатор Евгений Куйвашев. Награда вручена за «особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области».