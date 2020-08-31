На северо-западе города появится новый бизнес-парк

Пандемия и мировой экономический кризис вынудили предпринимателей пожертвовать комфортными офисами в центре города, чтобы сэкономить на аренде. Кто-то ушел в онлайн. Другие переехали в районы с меньшей проходимостью. А всё потому, что вблизи центра города мало достойных коммерческих помещений, где работает правило «хороший трафик + приятная аренда». Эту несправедливость решила исправить корпорация «Маяк».

Новый бизнес-парк «Черепанов» возводят на пересечении улиц Черепанова и Готвальда. В северо-западной части города это будет крупное бизнес-пространство с офисными и торговыми площадями, подъездными путями и зоной погрузки. Насыщенная инфраструктура бизнес-парка с предприятиями сферы услуг, спорта (включая бассейн), красоты и здоровья сделает эти площади комфортными не только для бизнеса, но и для отдыха.

Одно из главных преимуществ БП «Черепанов» в том, что он находится на границе жилого и промышленного секторов Екатеринбурга. Важную роль играет и близость железнодорожного вокзала и крупных жилых комплексов — это всё обеспечит нужный пешеходный трафик.

Первым резидентам парка обещают базовую ставку от 375 рублей за квадратный метр.

Бизнес-парк «Черепанов» будет застраиваться в два этапа. Первая очередь (20 тыс. кв. м) сдается уже в IV квартале 2021 года. Вторая (15,4 тыс. кв. м) — во II квартале 2023-го.

В здании запроектировано несколько видов помещений для разных целей. Офисные и торговые площади бизнес-парка, оборудованные современными инженерными системами, могут иметь отдельные входные группы, а высота первых этажей торговых помещений в обеих очередях составит 5,5 м.

К услугам резидентов бизнес-парка будет 3,2 тыс. кв. м фитнес-пространства — с бассейном и хаммамом, салоны красоты, предприятия сферы бытовых услуг и магазины. Также не будет проблем и со стоянкой для автомобилей. Здесь запроектирован паркинг, из которого можно будет подняться на любой этаж на лифте.

Следить за ходом строительства и новостями проекта можно на странице бизнес-парка в инстаграме.

Центр недвижимости корпорации «Маяк»:



г. Екатеринбург, ул. Радищева, 28,



+7 (343) 288-56-93,



info@bp-cherepanov.ru,



http://new.ural-mayak.ru