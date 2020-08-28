Свердловская область подала 176 заявок на конкурс лучших идей нового времени

Конкурс АСИ направлен на выбор сотни лучших идей современности, их используют при выработке технологической стратегии развития страны.

До 10 сентября любой желающий может внести на платформу idea.asi.ru свою инициативу по семи ключевым направлениям. Здесь же можно проголосовать за понравившуюся идею. От Свердловской области по состоянию на сегодняшний день внесено 176 инициатив, по многим направлениям региона в десятке лидеров. Мы приглашаем активно поддерживать наших новаторов, это позволит им получить поддержку при реализации от Агентства стратегических инициатив. Кроме того, мы внимательно изучим все идеи наших земляков, наиболее интересным будут предложены меры поддержки, — говорит Елена Хлыбова, заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области.

В настоящее время от Свердловской области по направлению «Современная экономическая политика» внесено 26 идей, 39 проектов региона внесено по направлению «Новая социальная политика», 19 инициатив по направлению «Новая городская политика», 17 идей по направлению «Новые идеи для бизнеса», 14 идей по направлению «Новая технологическая политика», 48 идей по направлению «Новые компетенции», 13 инициатив представлено от Свердловской области по направлению «Новая молодежная повестка».

В числе проектов-лидеров — формирование социального кластера, автором которого является общественный представитель АСИ по направлению «Социальные проекты» Татьяна Флеганова.

Этот проект поможет всем общественникам реализовывать себя через онлайн и оффлайн-платформы. Где каждый сможет рассказать о своих идеях, реализовать проекты во взаимодействии с бизнесом и властью и некоммерческим сектором, — отметила Татьяна Флеганова.

Пятиклассница Лиза Новик представила на конкурс АСИ комплекс предварительной реабилитации для людей с нарушением мелкой моторики «Лизалап». Изобретательством ученица 202 гимназии Екатеринбурга увлекается с шести лет, ее разработка собрана, в том числе из конструктора «Роботология» для детей старше 9 лет. Разработка школьницы стала дополнением к изобретенному ее братом комплексу по реабилитации людей после инсульта.

В числе заявленных инициатив от Свердловской области проект Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Business-Data. По словам заместителя генерального директора фонда Валерия Пиличева, комплексный антикризисный инструмент направлен на формирование в небольших городах благоприятной среды для жизни и открытия новых точек притяжения. Анализ большого массива данных позволяет выявлять в городах нереализованный спрос, и при финансовой поддержке института развития, заполнять свободные рыночные ниши.

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Туркластер «Гора Белая» представил на конкурс 12 идей по развитию туризма. В их числе: решение вопроса о способах оформления прав на земельные участки для обустройства экологических троп и размещения некапитальных объектов туристической инфраструктуры, сразу несколько наших идей посвящены поддержке фермерства и сельхозпроизводителей, рассказал генеральный директор управляющей компании туристического кластера Леонид Гункевич.

Форум «Сильные идеи для нового времени» состоится в октябре 2020 года в Сочи на площадке Парка науки и искусства «Сириус». Организаторами Форума выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс».

Авторы 100 лучших идей смогут презентовать их руководству страны в финале Форума. Проекты-победители также будут размещены в библиотеке «Умных решений» на платформе «Смартека» и тиражированы в регионах РФ.

Свердловская область примет участие в деловой программе Форума, кроме того, экономически и социально значимые инновационные проекты региона будут представлены на стенде Среднего Урала.