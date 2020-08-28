Уральский университет вошел в тройку лучших отраслевых вузов страны

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации представило результаты рейтинга аграрных вузов России 2020 г. Уральский государственный аграрный университет занял 3-е место. По сравнению с прошлым годом вуз поднялся на две строчки.

В ежегодном мониторинге эффективности высших учебных заведений, подведомственных Минсельхозу России, приняли участие 54 сельскохозяйственных вуза. Образовательные учреждения оценивались по таким показателям деятельности, как образовательная, научно-исследовательская, международная, финансово-хозяйственная деятельность, отраслевые и дополнительные показатели.

Уральский государственный аграрный университет в очередной раз доказал, что является передовым аграрным образовательным и научно-исследовательским центром не только Урала, но и всей России. Вуз оказывает большую поддержку сельскому хозяйству Свердловской области, готовя профессиональные кадры для отрасли. Здесь уделяется большое внимание содействию молодым ученым и развитию аграрной науки, научной степени преподавателей, международному сотрудничеству, учебным стажировкам и трудоустройству выпускников, – сказала и.о. министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская.

Стоит отметить, что в тройку лидеров также вошли РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева (1 место) и Ставропольский государственный аграрный университет (2 место).

Напомним, Уральский государственный аграрный университет был основан 5 февраля 1940 г. В настоящее время вуз готовит специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. Здесь обучается более 7 тыс. студентов по 96 программам высшего, среднего, специального, профессионального и дополнительного образования. В вузе трудится более 250 преподавателей, остепененность которых составляет 77%. За годы работы университет выпустил более 50 тыс. специалистов.

Ранее DK.RU рассказывал о том, какие средние учебные заведения Свердловской области вошли в ежегодный рейтинг школ России по конкурентоспособности выпускников, составленный Агентством RAEX.

31-е место сводного рейтинга занял СУНЦ УрФУ, при этом в рейтинге по количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы страны, он находится на девятой строчке, а также занимает 30 позицию в рейтинге выпускников, выбравших для поступления инженерно-технические специальности.

На 50-м месте сводного рейтинга оказалась екатеринбургская гимназия №9. В списке, где ранжирующим показателем значится общее число поступивших в вузы выпускников, гимназия занимает 42 место. Третьим участником стал Екатеринбургский лицей №130, у него 79-я позиция в общем рейтинге.