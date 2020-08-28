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Минюст предложил закрыть популярную схему обналички. Пострадать могут обычные россияне

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Минюст предложил закрыть популярную схему обналички. Пострадать могут обычные россияне
Автор фото: Дина Орлова. Иллюстрация: Pixabay.com

Минтруд предлагает ввести лимит суммы, которую можно взыскивать через комиссии по трудовым спорам. Сейчас таким инструментом нередко пользуются мошенники и обнальщики.

#НОВОСТИ

Минюст подготовил поправки в Трудовой кодекс, в котором предложил лишить комиссии по трудовым спорам (КТС) права рассматривать трудовые споры о взыскании зарплат с помощью выдачи исполнительных документов, пишет РБК. Ведомство предлагает оставить такое право только за судами, такой подход позволит существенно снизить риски обналичивания денег с помощью КТС — сейчас это одна из популярных схем, которую мошенники используют для незаконного съема денег со счетов компаний.

В Минтруда, в свою очередь, предложили ввести порог суммы, которую можно взыскивать через КТС. Сейчас инициативу Минюста обсуждают с заинтересованными ведомствами, Минтруд и ЦБ поддерживают идею. 

По закону банк, в случае получения листа КТС, обязан в течение трех дней перевести деньги со счета компании на указанный счет получателя, за отказ предусмотрен штраф в размере до 1 млн руб. Однако в октябре 2019 г. произошел громкий инцидент: по поддельному листу КТС списали 5,5 млн руб. со счета предпринимателя в банке «Тинькофф». 

После этого в ноябре 2019 г. Минюст разработал законопроект, по которому у судебных приставов появляются полномочия проверять достоверность удостоверений комиссии по трудовым спорам. Но и это не снижает риски обналичивания, так как приставы не уполномочены проверять достоверность удостоверения КТС, которое к тому же легко подделать, и не состоят ли стороны трудового конфликта в сговоре, указывали в ведомстве.

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После инцидента с поддельным листом КТС и «Тинькофф» банки предлагали ликвидировать КТС как таковую или заметно усилить контроль за документами таких комиссий, в частности, заверять решения КТС у государственных инспекторов труда. Тогда такую инициативу не поддержали в Минтруде, указав, что она угрожает правам работников. В ведомстве считают крайне важным сохранить КТС как инструмент для оперативного взыскания задолженности, но предлагают добавить норму о размере суммы, которую можно взыскивать с его помощью. Наибольший риск обналичивания у листов КТС, по которым требуется взыскать более 500 тыс. руб., говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ужесточение правил выдачи удостоверений КТС заметно снизит риски обналичивания, считают опрошенные изданием банкиры. Но проблема фиктивных споров и отмывания средств останется актуальной, хотя для обнальщиков этот способ станет дороже, считает замглавы Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов.

Автор: Андрей Пермяков
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