Время Кировского оптового рынка прошло. Его снесут ради жилых высоток
На месте старейшего оптового рынка Екатеринбурга может появиться жилой комплекс. Прежний торговый формат свое отжил, развивать его нецелесообразно.
Кировский оптовый рынок (КОР) на Высоцкого, 46 будут сносить, заявил в эфире E1.RU глава Екатеринбурга Александр Высокинский. На его месте может появиться новый жилой комплекс.
В 90-е на рынках продавалось все, из этих рынков выросли наши прекрасные торговые центры. Естественно, КОР как рынок свое отжил, торговые центры там на сегодня большие есть, строить еще — не пойдет. Использовать дальше земельные участки, чтобы там развивалась территория, — это неплохо. Технологически мы не против, чтобы там появлялся жилой комплекс. Это достаточно хорошая территория. Вопрос в том, чтобы она была обеспечена школами и детскими садами. Это дело мы будем отслеживать. Смотрим в рамках генплана. Все будет по уму, без скученности, с наличием школ, детских садов и, я думаю, с хорошим транспортным обеспечением, — рассказал мэр.
Напомним, Кировский оптовый рынок — один из крупнейших ритейлеров Свердловской области, образован в 1993 г. Общая площадь торговых объектов КОРа достигает 35 тыс. кв. м.
Кому будет интересна эта территория, пока непонятно. В последнее время девелоперы Екатеринбурга постепенно отказываются от развития отдаленных территорий. Все чаще звучат мнения, что выгоднее строить в центре, реновируя и уплотняя кварталы, нежели вкладывать в инфраструктуру районов, далеко расположенных от центра города.
Мы уходим от развития отдаленных территорий, которые порождают «инфраструктурные плечи» — строительство дорог и магистральных сетей до периферии города, потому что это дорого. Инвестиции в такие проекты очень серьезные, нужно понимать, где брать деньги. Вместо этого мы займемся реновацией: ликвидируем аварийный фонд, реконструируем сети, дороги, социалку, — заявил заместитель главы города по капитальному строительству Алексей Бирюлин.
Сейчас в Екатеринбурге работает несколько оптовых баз, подобных КОРу. Наиболее известные — «Таганский ряд» и «Овощебаза №4». При этом последняя постоянно попадает в новостную повестку — там регулярно происходят массовые беспорядки, облавы правоохранителей, а владельцы постоянно спорят, кому принадлежит этот объект. Также из-за овощебазы сидит бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев — муниципальный чиновник получил 18 лет колонии строгого режима в том числе за рейдерский захват екатеринбургской овощебазы, сообщал DK.RU.