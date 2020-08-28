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Время Кировского оптового рынка прошло. Его снесут ради жилых высоток

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Время Кировского оптового рынка прошло. Его снесут ради жилых высоток
Иллюстрация: JustMedia.ru

На месте старейшего оптового рынка Екатеринбурга может появиться жилой комплекс. Прежний торговый формат свое отжил, развивать его нецелесообразно.

#ГОРОД#НОВОСТИ

Кировский оптовый рынок (КОР) на Высоцкого, 46 будут сносить, заявил в эфире E1.RU глава Екатеринбурга Александр Высокинский. На его месте может появиться новый жилой комплекс.

В 90-е на рынках продавалось все, из этих рынков выросли наши прекрасные торговые центры. Естественно, КОР как рынок свое отжил, торговые центры там на сегодня большие есть, строить еще — не пойдет. Использовать дальше земельные участки, чтобы там развивалась территория, — это неплохо. Технологически мы не против, чтобы там появлялся жилой комплекс. Это достаточно хорошая территория. Вопрос в том, чтобы она была обеспечена школами и детскими садами. Это дело мы будем отслеживать. Смотрим в рамках генплана. Все будет по уму, без скученности, с наличием школ, детских садов и, я думаю, с хорошим транспортным обеспечением, — рассказал мэр.

Напомним, Кировский оптовый рынок — один из крупнейших ритейлеров Свердловской области, образован в 1993 г. Общая площадь торговых объектов КОРа достигает 35 тыс. кв. м.

Кому будет интересна эта территория, пока непонятно. В последнее время девелоперы Екатеринбурга постепенно отказываются от развития отдаленных территорий. Все чаще звучат мнения, что выгоднее строить в центре, реновируя и уплотняя кварталы, нежели вкладывать в инфраструктуру районов, далеко расположенных от центра города. 

Мы уходим от развития отдаленных территорий, которые порождают «инфраструктурные плечи» — строительство дорог и магистральных сетей до периферии города, потому что это дорого. Инвестиции в такие проекты очень серьезные, нужно понимать, где брать деньги. Вместо этого мы займемся реновацией: ликвидируем аварийный фонд, реконструируем сети, дороги, социалку, — заявил заместитель главы города по капитальному строительству Алексей Бирюлин.

Сейчас в Екатеринбурге работает  несколько оптовых баз, подобных КОРу. Наиболее известные — «Таганский ряд» и «Овощебаза №4». При этом последняя постоянно попадает в новостную повестку — там регулярно происходят массовые беспорядки, облавы правоохранителей, а владельцы постоянно спорят, кому принадлежит этот объект. Также из-за овощебазы сидит бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев — муниципальный чиновник получил 18 лет колонии строгого режима в том числе за рейдерский захват екатеринбургской овощебазы, сообщал DK.RU.

Автор: Мария Смирнова
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