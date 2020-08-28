Еще один екатеринбургский гигант не станет выплачивать дивиденды за 2019 год

Совет директоров екатеринбургского аэропорта Кольцово рекомендовал собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2019 г. Как следует из сообщения аэропорта, участники совета директоров проголосовали за эту рекомендацию единогласно. Окончательное решение примут акционеры. Напомним, екатеринбургский аэропорт входит в холдинг «Аэропорты Регионов», подконтрольный ГК «Ренова» Виктора Вексельберга.

Добавим, что в прошлом году чистая прибыль Кольцово превысила 3,3 млрд руб. В последний раз дивиденды начислялись по итогам девяти месяцев 2019 г.: стоимость одной акции составила 1250 руб., всего на выплату дивидендов за этот период было направлено 521,3 млн руб. В предыдущий — 2018 год — акционеры Кольцово получили 1,2 млрд руб. дивидендов.

Как рассказывал DK.RU, ранее от выплаты дивидендов за 2019 г. отказалась базовая авиакомпания Кольцово «Уральские авиалинии». Ее акционеры приняли решение направить чистую прибыль в фонд накопления. Кроме того, акционеры решили не выплачивать вознаграждение и компенсацию расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии.

Аналогичное решение в начале августа 2020 г. принял совет директоров корпорации «ВСМПО-Ависма», порекомендовав акционерам не распределять чистую прибыль по результатам отчетного 2019 г. и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям и вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.

Несмотря на позитивный сценарий развития портфеля заказов, корпорации необходима мобилизация финансовых ресурсов для обеспечения нормального функционирования компании и достижения стабильного роста в будущем, — говорилось в сообщении «ВСМПО-Ависмы».

Ранее корпорация сообщала, что в рублевом эквиваленте чистая прибыль по итогам 2019 г. составила 20,782 млрд руб., что на 35,5% выше, чем годом ранее. Выручка «ВСМПО-Ависма» выросла почти на 4% (до 105,4 млрд руб.. EBITDA составила 36,43 млрд руб. (меньше на 10,6%). Чистый долг компании по состоянию на конец декабря 2019 г. составил $998,3 млн против $712,3 млн по итогам предыдущего года. Денежные средства и их эквиваленты за год сократились примерно на 3% — до $738,8 млн.