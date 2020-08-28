Борис Дьяконов займется подготовкой гуманитариев в уральском вузе

Борис Дьяконов, основатель онлайн-банка для предпринимателей «Точка», согласился возглавить направление религиоведения в Уральском федеральном университете (УрФУ), об этом он сказал 27 августа на публичном онлайн-мероприятии «Точка доверия».

Первая специальность у меня религиоведческая. Религиоведение как дисциплина пришла в упадок: преподаватели научного коммунизма бодро переквалифицировались, — заметил Дьяконов.

В УрФУ подтвердили назначение. «Сфера научных интересов Бориса Петровича, к слову — кандидата педагогических наук — лежит в сфере межконфессиональных отношений. Он планирует развивать программу «Религиоведение» по пути проектного обучения с привлечением ведущих специалистов по теме», — прокомментировали в пресс-службе вуза.

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Сейчас, как указано на сайте УрФУ, направление религиоведения на бакалавриате возглавляет доцент кафедры онтологии и теории познания Елена Мельникова. Программа подготовки направлена на «изучение религиозных процессов и явлений в их историческом развитии и современности». С 2012 г. направление лидирует в Урало-Сибирском регионе по проведению религиоведческих экспертиз, говорится на странице программы.

Борис Дьяконов имеет гуманитарное образование: в 1998 г. он с отличием окончил Сэнтенери колледж в Луизиане, в 2000 г. окончил Московский государственный социальный университет с красным дипломом, в 2001 г. ему присвоили ученую степень кандидата педагогических наук. В 2000-х он занимал пост доцента УГТУ-УПИ на кафедре анализа систем и принятия решений.