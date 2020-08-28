Борис Дьяконов займется подготовкой гуманитариев в уральском вузе
«Религиоведение как дисциплина пришла в упадок». Руководитель онлайн-банка для предпринимателей «Точка» займется развитием религиоведческого направления в УрФУ.
Борис Дьяконов, основатель онлайн-банка для предпринимателей «Точка», согласился возглавить направление религиоведения в Уральском федеральном университете (УрФУ), об этом он сказал 27 августа на публичном онлайн-мероприятии «Точка доверия».
Первая специальность у меня религиоведческая. Религиоведение как дисциплина пришла в упадок: преподаватели научного коммунизма бодро переквалифицировались, — заметил Дьяконов.
В УрФУ подтвердили назначение. «Сфера научных интересов Бориса Петровича, к слову — кандидата педагогических наук — лежит в сфере межконфессиональных отношений. Он планирует развивать программу «Религиоведение» по пути проектного обучения с привлечением ведущих специалистов по теме», — прокомментировали в пресс-службе вуза.
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Сейчас, как указано на сайте УрФУ, направление религиоведения на бакалавриате возглавляет доцент кафедры онтологии и теории познания Елена Мельникова. Программа подготовки направлена на «изучение религиозных процессов и явлений в их историческом развитии и современности». С 2012 г. направление лидирует в Урало-Сибирском регионе по проведению религиоведческих экспертиз, говорится на странице программы.