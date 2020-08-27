Куйвашев рассказал, как школы будут работать с 1 сентября и когда откроются кинотеатры

Все школы Свердловской области начнут работу 1 сентября в штатном режиме. Об этом губернатор региона Евгений Куйвашев сообщил на своей странице в Instagram.

Нам пришлось отказаться от традиционных линеек — все торжественные мероприятия будут проходить в классах. Прошу отнестись с пониманием, что до классов учеников проводят не родители, а учителя. Посещение школ посторонними категорически запрещено. Перед входом каждому будут измерять температуру. В школу не будут пускать как учеников, так и сотрудников образовательного учреждения с признаками респираторных заболеваний. Если в семьях учеников будет обнаружен коронавирус, они также не смогут посещать школу до снятия ограничений, — написал Евгений Куйвашев.

Кроме того, он пояснил, что каждый класс будет учиться в одном кабинете, перемещаться по школе будут учителя. Исключение составят уроки физики, химии, технологии и физкультуры, проводить которую рекомендовано на улице с соблюдением рекомендаций по температурному режиму.

Дети одного класса не должны пересекаться с детьми из другого класса, поэтому запрещено проведение массовых мероприятий между различными классами. Учителя и ученики могут ходить в школу без масок. Маски и перчатки будут носить только работники столовой и технический персонал. В каждом классе будут установлены два типа обеззараживателей: облучатели и рециркуляторы. Облучатели должны работать, когда в классе никого нет, рециркуляторы — во время проведения уроков. На их покупку, а также на другое специальное оборудование, включая бесконтактные термометры и дозаторы с антибактерицидной жидкостью для обработки рук, потрачено более 1,05 млрд руб. из областного бюджета, — сообщил губернатор.

Он также написал, что все педагоги и ученики должны поставить прививку сначала от гриппа, а затем — когда это будет возможно — и от коронавируса. Исключение может быть сделано только для людей, у которых есть медицинские противопоказания:

Допустимо обучение как в формате пятидневной, так и шестидневной недели. Каждая семья по желанию и в зависимости от состояния здоровья детей может выбирать форму обучения: очную, очно-заочную или заочную и вне школы в форме семейного образования и самообразования. Мы можем вернуться к дистанционному обучению для всех только в случае ухудшения эпидобстановки.

Заявление об обязательных прививках сразу же вызвало волну негодования в комментариях под постом губернатора в Instagram.

Евгений Куйвашев также сообщил, что планирует подписать указ о возобновлении работы в Свердловской области кинотеатров, театров, филармоний и концертных учреждений с 9 сентября:

Из-за пандемии нужно будет соблюдать ограничения. Мероприятия можно будет проводить только с условием заполнения площадки не более чем на 50%. Самое важное — строгое соблюдение дистанции. Кроме того, перед входом зрителям будут мерять температуру, во всех культурных учреждениях установят санитайзеры.

Вместе с тем стало известно, что в регионе изменились правила тестирования на коронавирус. Теперь тесты будут делать лишь тем, у кого есть симптомы ОРВИ. Если до этого контактных лиц по COVID-19 тестировали после выявления связи с заболевшим, то теперь на наличие вируса проверят только тех, у кого появятся симптомы, пишет JustMedia.

По данным регионального оперштаба на 27 августа, в Свердловской области выявлено 119 новых случаев COVID-19, 68 из них — в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции достигло 24 839. Зарегистрировано 435 случаев смерти больных COVID-19. Общее число выписанных достигло 19 744.