В рейтинге богатейших россиянок появилось два новичка

Суммарное состояние 25 богатейших женщин России по версии Forbes выросло до $10,7 млрд за счет появления в рейтинге двух новичков — Екатерины Федун и Людмилы Коган. Первая — дочь совладельца «Лукойла» Леонида Федуна: в октябре 2018 г. он передал двум своим детям около 2% акций нефтяной компании. Сейчас такой пакет акций оценивается более чем в $1,2 млрд, по итогам 2019 г. на них пришлось почти 6 млрд руб. дивидендов, и сейчас состояние Екатерины Федун оценивается в $700 млн, в рейтинге она на третьем месте.

Людмила Коган — вдова умершего в 2019 г. владельца банка «Уралсиб» Владимира Когана. Банк входит в число 30 крупнейших в России, его чистая прибыль за прошлый год составила почти 13 млрд руб., г-жа Коган в рейтинг заняла 13-е место.

В списке второй год подряд два миллиардера: помимо Елены Батуриной, нарастившей состояние на $100 млн до $1,3 млрд, в него вошла и основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук: ее состояние также выросло на $100 млн до $1,1 млрд. Кризис открывает перед Wildberries большие перспективы: за первое полугодие 2020 г. его оборот вырос вдвое, до 170 млрд руб.

На четвертом месте списка — Татьяна Ковальчук, супруга миллиардера Юрия Ковальчука, который, по данным СМИ, считается близким к президенту Владимиру Путину. Ей вместе с мужем принадлежит 49,9% компании «Большой дом 9», которая косвенно контролирует 32,3% крупнейшего российского страховщика — «Согаз». Состояние г-жи Ковальчук оценивается в $600 млн.

Во столько же оценивается и состояние Елены Рыболовлевой, бывшей жены миллиардера, владельца «Уралкалия» Андрея Рыболовлева — она находится на пятом месте. За ней идет Ольга Белявцева, инвестор, совладелец компании «Прогресс», производящей детское питание «ФрутоНяня» и минеральную воду «Липецкий бювет» — ее состояние составляет $500 млн.

На седьмом месте с состоянием в $500 млн — Лилия Ротенберг, дочь миллиардера Аркадия Ротенберга, она является совладельцем девелоперской компании TPS Real Estate. За ней идут заместитель председателя правления «Новатэка» Татьяна Кузнецова ($450 млн), Евгения Гурьева — супруга совладельца «Фосагро» Андрея Гурьева ($400 млн) и Наталья Луценко, совладелец и сооснователь группы компаний «Содружество».