В структуре крупного федерального девелопера произошли кадровые перестановки

Филипп Третьяков назначен на должность вице-президента ГК «КОРТРОС» по маркетингу и продажам. Ранее он руководил коммерческим блоком группы компаний. Филипп Третьяков работает в «КОРТРОС» с октября 2015 г.

Как сообщает пресс-служба группы компаний, он прошел путь от руководителя департамента продаж и маркетинга в Екатеринбурге до главного коммерческого директора ГК «КОРТРОС» (с августа 2017 г. по 17 августа 2020 г.). Как руководитель коммерческого блока участвует в реализации района «Академический» в Екатеринбурге, крупных московских проектов — Headliner, iLove и Bauman House, квартала «Гулливер» в Перми.

Филипп Третьяков обладает разносторонним опытом и широкими компетенциями, он прошел большой путь внутри компании, его вклад в развитие ГК «КОРТРОС» значителен. Назначение Филиппа Андреевича на должность вице-президента ГК «КОРТРОС» по маркетингу и продажам — шаг в направлении решения текущих масштабных задач. Ежегодно мы улучшаем свои финансовые показатели за счет продаж недвижимости, несмотря на колебания внешней среды, и планируем удерживать лидирующие позиции в данном направлении, — цитирует пресс-служба слова президента ГК «КОРТРОС» Вениамина Голубицкого.

Филипп Третьяков родился 19 июля 1978 г. в Новосибирске, в 2000 г. окончил Новосибирский государственный университет. С 2004 г. на рынке недвижимости. Работал на позициях руководителя маркетинга в консалтинговых компаниях. В 2007 г. стал директором по корпоративному продвижению Mirax Group; в период с 2009 по 2015 гг. занимал должность коммерческого директора в Galaxy Group. Является одним из основателей Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA. Прошёл курс Executive MBA «Стратегические Финансы» РАНХиГС при Президенте РФ (2012-2014 гг.) Имеет степень CCIM Американского института по инвестициям в коммерческую недвижимость (2012 г.)

Напомним, ГК «Кортрос» — федеральный девелопер, который присутствует в восьми регионах России. Компания специализируется на комплексном освоении территорий. За 15 лет работы на рынке «Кортрос» построил более 2,7 млн кв. м жилья. Один из самых крупных проектов — микрорайон Академический в Екатеринбурге.

13 июня 2020 г. компания стала победителем международной ежегодной премии «Рекорды рынка недвижимости», получив звание «Девелопер №1». Жюри премии отметили вклад компании в развитие строительной отрасли и стандартов качества девелопмента. Согласно информации с официального сайта, общий портфель компании по будущим проектам составляет 9,2 млн кв. м.