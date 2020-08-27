«Пандемия заставила время бежать быстрее». Как пережили коронакризис промышленники?

В мероприятии приняли участие директор департамента металлургии и материалов Минпромторга России Павел Серватинский, вице-президент по информационным технологиям ЕВРАЗ Артем Натрусов, вице-президент по IT РМК Сергей Шувалов, директор по развитию бизнес-системы «Северсталь» Дмитрий Горбачев, вице-президент компании РУСАЛ Елена Безденежных, управляющий директор компании «Цифра» Павел Растопшин. Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн — Правительство Свердловской Области.

Модератор онлайн сессии — Михаил Волков, партнер и управляющий директор BCG, в начале дискуссии отметил, что в связи с мировым кризисом, в металлургической отрасли сложилась сложная ситуация в первую очередь со стороны спроса.

Спрос глобально по всему миру упал на 10% и по самым консервативным оценкам в ближайшие 5 лет не ожидается серьезного восстановления. Опрос мнения потребителей показывает большой настрой потребителей во всех странах экономить, серьезно экономить. В первую очередь, под риски попадают категории товаров, которые производятся из стали. Многие компании столкнулись с беспрецедентными рисками: по здоровью сотрудников и обеспечению непрерывности производства. Мы в сложной ситуации, но для металлургической отрасли не стоит вопрос выживания, особенно в Российской Федерации. Однако остается вопрос интереса инвесторов к металлургическим компаниям, возвратные инвестиции, — отметил он.

Директор департамента металлургии и материалов Минпромторга России Павел Серватинский считает, что отрасль прочно стоит на ногах за счет серьезных ежегодных вложений.

Металлургическая промышленность — одна из базовых отраслей российской экономики. Это более 4% ВВП и занятость более 600 000 человек. По черной металлургии мы занимаем пятое место в мире, по цветной металлургии мы также в десятке. По алюминию, по меди, никелю в любом случае до кризисного периода мы ежегодно прирастали от 2 до 3 %, стабильно металлурги вкладывали в среднем по 200 млрд. в год на свою модернизацию, в том числе в экологической сфере, на модернизацию по глобальной цифровизации», — сказал спикер.

Вице-президент компании РУСАЛ Елена Безденежных рассказала гостям мероприятия об основных направлениях деятельности компании, которые были усилены в период пандемии:

1) Люди (изменение режима, изменение оплаты, изменение режима обучения);

2) IT-технологии;

3) Экологичность продукции и экологичность производства;

4) Необходимость внесения изменения в законодательство;

5) Меры поддержки отрасли.

Спикер также отметила необходимость введения контроля за сотрудниками во время пандемии на удаленной работе и высокий интерес со стороны персонала к обучению.

Сергей Шувалов, вице-президент по IT РМК, во время выступления отметил: сотрудники РМК привыкли к большому количеству командировок и удаленной работы. Большинство предприятий находится в удаленных местах, поэтому все приемы и технологии удаленной работы были уже отработаны нами ранее.

Плюс, последние три года мы достаточно серьезно занимались модернизацией внутрикорпоративной сети между нашими предприятиями. И когда мы услышали про необходимость неделю провести дома, мы в первый-второй день уже ключевых сотрудников переведи домой, активировали им доступы, за неделю подключили практически всю головную компанию, заводы были подключены и ранее. Доступы для всех заводов для контрольных функций, управленческих решений, видео-конференции мы использовали в полной мере, — добавил он.

Пандемия сильно повлияла на компанию ЕВРАЗ, на ее цифровую трансформацию в том числе. Московский офис компании в течение недели полностью ушел на удаленную работу, не потеряв эффективности. IT-служба ЕВРАЗа оперативно сделала мобильное приложение для противодействия COVID-19 — антивирус для мобильных телефонов, которое регистрирует контакты между людьми.

По сути, пандемия заставила время течь быстрее. Много технологий было использовано, чтобы оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию. Первая задача перед IT была поддержать оперативную деятельность бизнеса в новых условиях, — сказал спикер.

Спикеры онлайн сессии Иннопром сошлись во мнении о том, что шаги на пути к цифровой трансформации компаний, которые были предприняты ими до COVID-19 и после, оказали значительное влияние на возможность справиться с текущим экономическим кризисом.

Напомним, онлайн сессии INNOPROM будут проходить каждую среду с 12:00 до 14:00 на сайте проекта до конца 2020 года.