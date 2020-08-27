Российский бизнес не верит в свое выживание после второй волны коронавируса

46% руководителей компаний в России указали на ухудшение финансовых показателей своего бизнеса, говорится в мониторинге эффективности мер господдержки, проведенном бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. При этом, по результатам опроса, страна понемногу выходит из кризиса: в августе положение своей компании кризисным или катастрофическим назвали 26,19% респондентов — на 7% меньше, чем в июле.

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При этом бизнес без оптимизма смотрит на влияние второй возможной волны коронавируса: 77% респондентов заявили, что шанс выживания их компании в случае повторного введения режима карантина оценивается в 50% и меньше.

Сейчас выходу из кризиса сильнее всего препятствует стагнирующий спрос: так считают 67,24% опрошенных бизнесменов. 56,12% указали, что спрос на их продукцию восстановился только на 50% и меньше. 25% руководителей посчитали, что спрос не превышает 20% по отношению к тому же периоду 2019 г.

Хуже всего предприниматели смотрят на перспективу уплаты налогов за 2020 г.: 40,54% респондентов говорят, что в конце этого года не смогут выполнять отложенные обязательства перед государством, на отсрочку выполнения которых оно пошло в качестве меры поддержки.

65% компаний МСБ и индивидуальных предпринимателей избежали убытков во втором квартале 2020 г. либо закрыли его с прибылью, сообщал ранее банк «Открытие» на основе данных своего опроса. При этом 23% компаний испытывают трудности и борются за выживание бизнеса, стабильна ситуация лишь у 19% респондентов, а прибыли выросли на 7%. Выручка за время карантинных ограничений упала более чем у 60% компаний, но 40% предпринимателей ожидают ее роста к концу года.