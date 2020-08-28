Школы, больницы и заводы дали жару. Как пережили пандемию e-commerce компании?

С введением карантинных ограничений в Свердловской области компании, не относящиеся к пулу градообразующих предприятий и продуктовому ритейлу, массово перешли на работу в онлайне. Даже те, кто изначально строил бизнес в сети, был вынужден перекраивать внутренние процессы и адаптироваться к резко возросшему спросу на отдельные категории товаров и услуг.

Так, по данным Яндекс.Маркет Аналитика, с января по апрель 2020 г. количество пользователей, которые просмотрели хотя бы один товар на интернет-площадке, увеличилось на 40%. Например, электронный дискаунтер «Ситилинк», осуществляющий продажу бытовой и компьютерной техники, ощутил повышенный спрос на домашнюю технику. Ноутбуки и планшетные компьютеры резко понадобилась в связи с переходом на «удаленку».

Школы, заводы, медицинские учреждения тоже закупали дополнительное оборудование. Градообразующие предприятия массово заказывали ПК, моноблоки. Больницы — переходники, адаптеры для аппаратов ИВЛ, школы — веб-камеры для удаленного обучения. Остальной ассортимент дискаунтера тоже был востребованным — это офисная, цифровая, бытовая техника, программное обеспечение, мебель и канцелярия. Общие продажи (с учетом B2B) выросли на 60% в марте, на 28% — в апреле, на 47% — в мае, на 69% — в июне.

Что такое дефицит товара, знает каждый, кто пытался купить медицинскую маску или антисептик в самом начале пандемии — эти категории товаров пропали с полок магазинов. В «Ситилинке» повышенный спрос на отдельные категории товаров был заранее спрогнозирован, нехватки товаров не было. Запасы компании соразмерны нескольким месяцам продаж. Хранение обеспечивается на центральном складе, логистических хабах, магазинах-складах и пунктах выдачи в регионах.

80% площадей «Ситилинка» отведено под складские мощности. На руку играет и широкий портфель производителей по каждой товарной группе, который помогает оперативно устранить возникающий дефицит продукции отдельных брендов.

Во время действия карантинных ограничений бизнес нуждался в гибкой системе оплаты. Мы проводили платежи через Сбербанк.Бизнес. Ее наличие сделало возможным срочное приобретение оборудования для дистанционной работы. Особое внимание клиентов привлекала возможность отгрузки заказа день в день. Чтобы поддержать спрос на компьютерную, цифровую и бытовую технику, мы проводили все запланированные активности — с сохранением привлекательных цен. Совместно с производителями разрабатывали и запускали новые акции на категории, актуальные для партнеров, — говорит Eлена Ворошилова, руководитель отдела корпоративных продаж «Ситилинк» Екатеринбург, Нижний Тагил, Тюмень.

На фото: Eлена Ворошилова, руководитель отдела корпоративных продаж «Ситилинк» Екатеринбург, Нижний Тагил, Тюмень

Для удобства корпоративных клиентов компания разработала диалоговый интерфейс в мессенджере Telegram, который помогает оперативно получать ответы на актуальные вопросы и эффективно взаимодействовать с персональным менеджером. Кроме того, был улучшен функционал «Личного кабинета». Уже сейчас он позволяет оперативно проходить весь цикл покупки — от оформления и оплаты заказа до его получения. Не обошлось и без внедрения новых услуг.

У нас появилась дистанционная настройка оборудования и установка ПО. Рост количества заказов потребовал увеличения числа эквайринговых аппаратов (мобильных терминалов для курьеров). Нужно было оперативно найти и активировать более 300 устройств. Для безопасности клиентов была запущена опция безопасной доставки с расширенной географией, — добавляет спикер.

Гибкая система оплаты — не единственный вопрос, который ребром поставила пандемия. Жизнеспособность показали те компании, которые успели перейти на ЭДО до распространения коронавируса. «Ситилинк» подключил «B2B-платежи» от Яндекс.Деньги и Сбербанка. Сервис значительно ускоряет время зачисления денежных средств и тем самым — отгрузку. Клиенты получили возможность работать с договорами и счетами в любое время из дома. Еще одна удобная функция — «Автоподпись счетов» — также оказалась более чем востребованной. Она позволяет осуществить покупку без участия менеджера и выполнить самовывоз при наличии товара в магазине, сократив тем самым время на документооборот.

Пандемия наглядно продемонстрировала живучесть рынка e-commerce. Перспективы развития B2B в электронной коммерции поистинe впечатляющее, и опыт «Ситилинка» это доказывает.

Положительное влияние самоизоляции на e-commerce и digital-инструменты мы будем ощущать в течение всего этого года. Если e-commerce в России продолжит расти, а в этом году, по нашим прогнозам, рост может составить порядка 30% (в сегменте бытовой техники и электроники), пользовательский опыт представителей корпоративного клиента со временем будет легко накладываться на профессиональную деятельность, — резюмирует Елена Ворошилова.

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