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На продажу выставлена земля банкрота — владельца известной турфирмы

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Сергей Бузько
Сергей Бузько. Иллюстрация: Архив DK.RU

Суд утвердил положение о распродаже имущества совладельца и гендиректора турфирмы «Мир» Сергея Бузько. На торги попадут участки, принадлежащие его супруге, но купленные во время брака.

#БАНКРОТЫ#НОВОСТИ

Арбитражный суд Свердловской области утвердил подготовленное финансовым управляющим Валентином Демидовичем положение о порядке, условиях и сроках реализации имущества совладельца и гендиректора екатеринбургской туристической фирмы «Мир» Сергея Бузько. Речь о трех участках, которые принадлежат супруге банкрота Людмиле Бузько, но были приобретены во время брака.

Как указано в положении, на торги будут выставлены три участка, для которых финансовый управляющий Сергея Бузько определил начальные цены: два участка площадью 742 кв. м и 700 кв. м в садовом товариществе «Родник» в Екатеринбурге (начальная цена — 492 тыс. руб. и 464 тыс. руб.), а также участок площадью 1,023 тыс. кв. м в садовом товариществе «Южный» в Екатеринбурге (начальная цена — 830 тыс. руб.). Дата торгов пока неизвестна. В соответствии с Семейным кодексом, 50% от вырученных от продажи участков денег должны поступить в конкурсную массу Сергея Бузько.

Ранее свердловский арбитражный суд признал владельца турфирмы «Мир» банкротом. Известно, что финансовые претензии к Сергею Бузько появились два года назад, тогда истцом по долгу в 6,9 млн руб. выступал известный на Урале энергомагнат с австрийской пропиской Артем Биков. Как значится в материалах дела, бизнесмен выдал заем, который Сергей Бузько не вернул. Биков потребовал назад всю сумму долга и 1,1 млн руб. процентов. Суд требования удовлетворил. При этом в ходе судебного следствия произошла замена истца на компанию «Базфорс». По данным Kartoteka.ru, владельцем компании сейчас является австрийская SKS Holding Gmbh (аффилирована со структурами Артема Бикова), сообщал «Коммерсантъ».

Прошлым летом в Верх-Исетский райсуд поступил иск от Светланы Соломиной, которая потребовала от Сергея Бузько $144 тыс. Согласно долговой расписке, глава турфирмы получил эти деньги в январе 2019-го и должен был вернуть в апреле — с процентами (25% годовых). Сергей Бузько от долга не отказывался, но просил дать ему еще пять-шесть месяцев, чтобы собрать всю сумму. Суд постановил взыскать с него больше 10 млн руб. 

По мнению финуправляющего Валентина Демидовича, требование Светланы Соломиной не должно быть включено в реестр. Сергей Бузько также представил в арбитражный суд отзыв о том, что он брал кредит только у Вячеслава Соломина в размере 1,487 млн руб. Каких-либо иных денег ни у Вячеслава Соломина, ни у Светланы Соломиной, по словам банкрота, он не брал, следует из материалов суда. А банк «Кольцо Урала» потребовал у суда запросить у Светланы Соломиной сведения о ее финансовом положении с 1 января 2018 г. по 1 января 2019 г., а у Сергея Бузько — сведения и доказательства расходования полученных от Светланы Соломиной $ 144,3 тыс. с 1 января 2019 г.

По словам управляющего партнера юридической компании «Генезис» Артема Денисова, займовые договоры являются некой «красной тряпкой» для кредиторов в делах о банкротстве, при этом суды в последние годы выработали достаточно значимые критерии и директивы для проверки правомерности включения требований займодателя.

Суды при оценке допустимости включения таких требований детально исследуют не только природу отношений между должником и кредитором, но и личность кредитора, а также поведение возможного кредитора в период, предшествующий началу процедуры банкротства. При этом даже перечисление кредитором денег на банковский счет должника не является достаточным доказательством обоснованности его требований по договору займа, — считает Артем Денисов.

На сегодня в реестр включены требования трех кредиторов Сергея Бузько — ООО «Бозфорс» (10,9 млн руб.), банк «Кольцо Урала» (1,052 млн руб.) и Росбанка (229 тыс. руб.).

Отметим, что «Мир» стяжал себе славу самой дорогой екатеринбургской турфирмы. Среди ее клиентов были крупные бизнесмены и политики. Многие из них оставались верны этой компании с 1991 г., с момента создания фирмы. Главным конкурентным преимуществом «Мира» некоторые называли Сергея Бузько, выпускника кафедры неорганической химии УрГУ, который органично вписался в турбизнес, придя в Бюро международного молодежного туризма «Спутник» из Кировградского горкома ВЛКСМ. В интервью DK.RU он рассказывал о становлении «Мира», о выживании после трех кризисов и о планах по выходу в Москву.

Автор: Анна Хлебникова
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