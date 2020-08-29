Выборы-2021: смогут ли «малые партии» раскачать повестку или провалятся на старте?

«Институт системных политических исследований и гуманитарных проектов» и исследовательская компания «НАРИ» провели опрос жителей Свердловской области на тему политических партийных электоральных симпатий. Был задан вопрос: «Если бы выборы в Государственную думу состоялись в ближайшее воскресенье, за какую партию вы бы проголосовали?». Результаты — эксклюзивно на DK.RU:

Метод опроса — роботизированный телефонный опрос. Опрос проведен 20 августа 2020 г. Объем выборочной совокупности 32 тыс. респондентов, ошибка выборки не превышает 1,5%.

Расклад сил у политических партий «большой четверки» в Свердловской области не сильно отличается от федерального положения, комментирует результаты Анатолий Гагарин, доктор философских наук, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов:

Согласно опросам, проведенным ВЦИОМ в июле-августе, «Единая Россия» поддерживается избирателями в границах 32-30% (именно в такой динамике), а в нашем регионе, как показал опрос, у партии 27% сторонников. Как показывает практика предшествующих выборов, это является хорошим фундаментом для старта кампании. Исходные позиции КПРФ в области — 16%, что выше, чем в среднем по стране (13%). У ЛДПР — почти 15%, что тоже больше федеральных (11-12%). ЛДПР после событий в Хабаровске оказалась в зоне внимания, правда, ненадолго, поскольку собственно партийная принадлежность арестованного экс-губернатора Фургала не стала «маркером» для череды протестов. А вот ситуация у «Справедливой России» в регионе, который еще недавно считался своеобразной вотчиной «эсеров», выглядит для них удручающей — всего 3,52% против 5,6-6% по стране.

По его словам, позиции малых-новых партий пока не позволяют делать прогнозы «на урожай». Если партия-старожил «Яблоко» традиционно привлекает свои 2,35%, а «Партия Роста», уже участвовавшая в прошлых выборах, получает всего 0,34%, то, опираясь на опыт, можно предположить похожую траекторию их политического движения.

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Партия «Родина» после взлета в 2003-2005 гг. пережила период слияния с двумя партиями под шапкой «Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь», последующего «развода» и раздела имущества (то есть брендов) в 2012 г., и затем «переболела» несколькими неудачными перезапусками в области. Сегодня партия «Родина» в регионе усилиями уральского политтехнолога Валерия Хвостова подхватывает социальную повестку в регионе и собирает сейчас 1,84% сторонников. Некогда взлетевшая «Партия пенсионеров» получила в 2012 г. сначала приставку «за справедливость», а с 2017 г. — вторую приставку, «социальную», но, похоже, эти новшества оказались из разряда «мертвому припарки», поскольку сейчас ее электоральная база сдулась до 0,17%. Новая партия «За правду!» собирает 0,84%, что естественно для новой партии, «подсвеченной» только федеральной повесткой, но, похоже, что внимание уральцев привлекает лишь звучное название, — отмечает эксперт.

В анкете проведенного опроса общее количество неопределившихся избирателей вошло в состав «против всех» 25,6% и тех, кто не пойдет на выборы — 7,2% (всего 32,8% от опрошенных). Напомним, что с 2006 г. графа «Против всех» был исключена из предвыборных бюллетеней и возвращалась лишь однажды — на местных выборах 2015 г., но только в шести регионах страны (Свердловская область в этот список не вошла). По сути, это электоральный запас для всех будущих участников выборов, продолжает г-н Гагарин:

А вот кто из них сумеет привлечь в ряды своих сторонников, пока не знает никто. Тем более, что на горизонте маячат новые претенденты на депутатские мандаты. Я с интересом наблюдаю за выборной кампанией в соседней Челябинской области, где в битву помимо семи «старичков» вступили две новые партии — «За правду!» и «Зеленая альтернатива» с оригинальными тезисами и «веселыми картинками» Васи Ложкина. Полагаю, что эти партии попытают счастья и на грядущих выборах в Свердловской области. Присматриваюсь к первым шагам другой новой партии — «Партии прямой демократии», которая участвует сейчас в выборах в трех регионах и явно лелеет большие планы на участие в большом избирательном «дуплете» — выборах в Госдуму и в Законодательное собрании. Интересно будет посмотреть, как изменится уральский «пейзаж перед битвой» с появлением этих новых игроков. Надеюсь, что этот пейзаж скоро заиграет новыми политическими красками.

Напомним, в 2021 г. предстоят выборы в Госдуму РФ и Заксобрание Свердловской области.

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