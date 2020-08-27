Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 27.08
75,53
89,22
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Как повысить свою стоимость на рынке и стать профи в области финансов

10 660
Как повысить свою стоимость на рынке и стать профи в области финансов
Иллюстрация: https://pixabay.com/

Давно полученных умений и навыков в сфере финансов становится недостаточно — рабочие процессы меняются, и для достижения успеха важно успевать за этими изменениями.

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ

У специалистов в области финансов со всего мира, в том числе и в России, есть отличная возможность доказать, что они профессионалы самого высокого уровня, получив диплом АССА.

АССА — это глобальная профессиональная организация, объединяющая специалистов в области финансов, аудита и учета. АССА объединяет амбициозных представителей финансовой профессии в России, сотрудничает с университетами, учебными центрами и компаниями-работодателями. Члены АССА в России получают дополнительные возможности для дальнейшего профессионального развития, общения и обмена опытом.

При этом, чтобы стать асом в финансах международного уровня, теперь не обязательно знать английский язык - специально для своих студентов в России АССА создала программу диплома «Финансы и управление бизнесом», которая соответствует всем глобальным стандартам.

Новый диплом будет интересен самым разным специалистам, включая аудиторов, бизнес-контролеров, главных бухгалтеров, специалистов по международной отчетности, специалистов по налогообложению, финансовых директоров, финансовых аналитиков и экономистов.

Истории успеха АССА

Иван Акименко
Иван Акименко
Руководитель направления, Департамент финансового планирования и анализа, ПАО РОСТЕЛЕКОМ, студент ACCA, преподаватель УрФУ
ACCA — это команда, сообщество единомышленников. То, что лично я ценю в ассоциации, так это вектор развития: ты не просто получаешь знания в ACCA, сидя за учебниками и подготовкой к экзаменам, но еще и знакомишься с людьми со схожими интересами и проблемами — ты видишь драйв, с которым они ко всему подходят, и это придает сил. Готовиться и сдавать экзамены непросто, но в то же время интересно. Для сдачи экзамена с первого раза нужно как следует подготовиться: чем раньше вы начнете подготовку, тем с большей вероятностью сдадите экзамен успешно. У каждого из нас наступает момент, когда кажется, что ты выдохся и на твоем пути много преград. Меня вдохновляет цитата Че Гевары: «Если вы сможете найти путь без каких-либо препятствий, он, вероятно, никуда не ведёт». На пути к квалификации ACCA 13 препятствий, но каждый раз их преодолевая, ты становишься сильнее.
Анна Тетерлева
Анна Тетерлева
Кандидат экономических наук, основатель консалтинговой компании «Финансовые технологии», FCCA
Благодаря ACCA я открыла свою консалтинговую компанию, но у этого была своя предыстория. После аудита в «Большой четверке» я работала в отделе консолидированной отчетности крупного холдинга и в 2012 г. ушла в декрет. Я для себя поставила цель: у меня есть 3 года декретного отпуска, а после два варианта — либо корпоративная работа, либо собственная консалтинговая компания. В течение двух сложных, интересных и динамичных лет я проходила обучение в АССА. Параллельно преподавая МСФО и развивая свой бизнес, я добилась того, что сейчас у меня своя консалтинговая компания — мы занимаемся проектами по МСФО. Я занимаюсь тем, что мне интересно во всех аспектах и каждый день иду на работу с большим удовольствием — я иду заниматься своим делом. ACCA — это новый взгляд на привычные вещи. Те же бухгалтерский учет, аудит и финансы я изучала в институте и аспирантуре, но ACCA помогла мне посмотреть на них иначе. Будучи слушателем на программах ДипИФР, которыми мы занимаемся по субботам, я говорю так: пока ваши конкуренты на рынке труда спят, отдыхают и смотрят телевизор, вы повышаете свою конкурентоспособность. ACCA — это новая ступень, гарантия качества и его доказательство. В России с такой квалификацией я могу работать в любом городе и в любой корпоративной структуре.

АССА ждет амбициозных и сильных специалистов в области финансов в своих рядах. Получите конкурентное преимущество, подав заявку на диплом одной из самых престижных профессиональных ассоциаций в мире на русском языке.

Автор: Рекламная служба DK.RU
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Екатеринбургский водоканал требует почти 100 млн руб. с федерального МинспортаЕкатеринбургский водоканал требует почти 100 млн руб. с федерального Минспорта
    22 494
  • Что белорусская оппозиция делает против Лукашенко и как намерена работать с РоссиейЧто белорусская оппозиция делает против Лукашенко и как намерена работать с Россией
    16 194
  • Психология роскоши: почему люди покупают дорогие вещиПсихология роскоши: почему люди покупают дорогие вещи
    14 095
  • Минфин Свердловской области готовится разместить облигации на 28 млрд рублейМинфин Свердловской области готовится разместить облигации на 28 млрд рублей
    14 720
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.