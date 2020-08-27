Как повысить свою стоимость на рынке и стать профи в области финансов
Давно полученных умений и навыков в сфере финансов становится недостаточно — рабочие процессы меняются, и для достижения успеха важно успевать за этими изменениями.
У специалистов в области финансов со всего мира, в том числе и в России, есть отличная возможность доказать, что они профессионалы самого высокого уровня, получив диплом АССА.
АССА — это глобальная профессиональная организация, объединяющая специалистов в области финансов, аудита и учета. АССА объединяет амбициозных представителей финансовой профессии в России, сотрудничает с университетами, учебными центрами и компаниями-работодателями. Члены АССА в России получают дополнительные возможности для дальнейшего профессионального развития, общения и обмена опытом.
При этом, чтобы стать асом в финансах международного уровня, теперь не обязательно знать английский язык - специально для своих студентов в России АССА создала программу диплома «Финансы и управление бизнесом», которая соответствует всем глобальным стандартам.
Новый диплом будет интересен самым разным специалистам, включая аудиторов, бизнес-контролеров, главных бухгалтеров, специалистов по международной отчетности, специалистов по налогообложению, финансовых директоров, финансовых аналитиков и экономистов.
Истории успеха АССА
АССА ждет амбициозных и сильных специалистов в области финансов в своих рядах. Получите конкурентное преимущество, подав заявку на диплом одной из самых престижных профессиональных ассоциаций в мире на русском языке.