Как повысить свою стоимость на рынке и стать профи в области финансов

У специалистов в области финансов со всего мира, в том числе и в России, есть отличная возможность доказать, что они профессионалы самого высокого уровня, получив диплом АССА.

АССА — это глобальная профессиональная организация, объединяющая специалистов в области финансов, аудита и учета. АССА объединяет амбициозных представителей финансовой профессии в России, сотрудничает с университетами, учебными центрами и компаниями-работодателями. Члены АССА в России получают дополнительные возможности для дальнейшего профессионального развития, общения и обмена опытом.

При этом, чтобы стать асом в финансах международного уровня, теперь не обязательно знать английский язык - специально для своих студентов в России АССА создала программу диплома «Финансы и управление бизнесом», которая соответствует всем глобальным стандартам.

Новый диплом будет интересен самым разным специалистам, включая аудиторов, бизнес-контролеров, главных бухгалтеров, специалистов по международной отчетности, специалистов по налогообложению, финансовых директоров, финансовых аналитиков и экономистов.

Истории успеха АССА

Иван Акименко Руководитель направления, Департамент финансового планирования и анализа, ПАО РОСТЕЛЕКОМ, студент ACCA, преподаватель УрФУ ACCA — это команда, сообщество единомышленников. То, что лично я ценю в ассоциации, так это вектор развития: ты не просто получаешь знания в ACCA, сидя за учебниками и подготовкой к экзаменам, но еще и знакомишься с людьми со схожими интересами и проблемами — ты видишь драйв, с которым они ко всему подходят, и это придает сил. Готовиться и сдавать экзамены непросто, но в то же время интересно. Для сдачи экзамена с первого раза нужно как следует подготовиться: чем раньше вы начнете подготовку, тем с большей вероятностью сдадите экзамен успешно. У каждого из нас наступает момент, когда кажется, что ты выдохся и на твоем пути много преград. Меня вдохновляет цитата Че Гевары: «Если вы сможете найти путь без каких-либо препятствий, он, вероятно, никуда не ведёт». На пути к квалификации ACCA 13 препятствий, но каждый раз их преодолевая, ты становишься сильнее.

Анна Тетерлева Кандидат экономических наук, основатель консалтинговой компании «Финансовые технологии», FCCA Благодаря ACCA я открыла свою консалтинговую компанию, но у этого была своя предыстория. После аудита в «Большой четверке» я работала в отделе консолидированной отчетности крупного холдинга и в 2012 г. ушла в декрет. Я для себя поставила цель: у меня есть 3 года декретного отпуска, а после два варианта — либо корпоративная работа, либо собственная консалтинговая компания. В течение двух сложных, интересных и динамичных лет я проходила обучение в АССА. Параллельно преподавая МСФО и развивая свой бизнес, я добилась того, что сейчас у меня своя консалтинговая компания — мы занимаемся проектами по МСФО. Я занимаюсь тем, что мне интересно во всех аспектах и каждый день иду на работу с большим удовольствием — я иду заниматься своим делом. ACCA — это новый взгляд на привычные вещи. Те же бухгалтерский учет, аудит и финансы я изучала в институте и аспирантуре, но ACCA помогла мне посмотреть на них иначе. Будучи слушателем на программах ДипИФР, которыми мы занимаемся по субботам, я говорю так: пока ваши конкуренты на рынке труда спят, отдыхают и смотрят телевизор, вы повышаете свою конкурентоспособность. ACCA — это новая ступень, гарантия качества и его доказательство. В России с такой квалификацией я могу работать в любом городе и в любой корпоративной структуре.

АССА ждет амбициозных и сильных специалистов в области финансов в своих рядах. Получите конкурентное преимущество, подав заявку на диплом одной из самых престижных профессиональных ассоциаций в мире на русском языке.