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От Собчак до Нурмагомедова: кто из Instagram-блогеров зарабатывает больше всех

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От Собчак до Нурмагомедова: кто из Instagram-блогеров зарабатывает больше всех
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Телеведущая и актриса Ксения Собчак снова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров в Instagram, несмотря на разорванный контракт с Audi. Кто еще

#НОВОСТИ

Телеведущая, журналист и актриса Ксения Собчак возглавила рейтинг Instagram-блогеров от Forbes: за год она заработала в соцсети $1,48 млн, количество ее подписчиков — 7,7 млн. Собчак рекламирует технику Bork, косметику Mixit, автомобили Audi — однако автокомпания разорвала с ней контракт после шуток Собчак по поводу афроамериканских волнений в США критических реплик по поводу движения Black Lives Matter в своем блоге. Собчак была на первом месте рейтинга и год назад.

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На втором месте с доходом $0,89 млн и 8,4 млн подписчиками оказалась певица Полина Гагарина, на третьем — блогер и ведущая Ида Галич ($0,85 млн, 7,1 млн подписчиков). Далее в порядке убывания следуют: 

  • Ксения Бородина, ведущая телепроекта «Дом-2»: $0,77 млн дохода, 15,4 млн подписчиков; 
  • Алина Левда, блогер, популяризирующий правильное питание: $0,76 млн, 5,3 млн подписчиков;
  • Настя Ивлеева, телеведущая и блогер: $0,61 млн и 17,7 млн подписчиков. 
  • Валерия Чекалина, бьюти-блогер, многие посты которой посвящены семье. $0,61 млн, 6,5 млн подписчиков; 
  • Регина Тодоренко, ведущая передачи «Орел и решка» и авторского шоу «Регина+1». $0,6 млн, 8,6 млн подписчиков;
  • Елена Темникова, певица. $0,6 млн, 5,2 млн подписчиков;
  • Хабиб Нурмагомедов, боец UFC. $0,6 млн, 21,2 млн подписчиков.

Инстамамы изначально были движущей силой Instagram. Наибольшую аудиторию они набирают в первые годы рождения ребенка, в это же время рекламодатели наиболее активно размещают у них рекламу, — говорит основатель сервиса WhoIsBlogger Лев Грунин. 

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Сейчас блогеры стремятся рассказывать о себе без прикрас — всех их объединяет «новая искренность», в отличие от прежнего формата соцсети, когда там показывали прежде всего приятные стороны своей жизни, указывает Михаил Карпушин, директор по маркетингу GetBlogger.

Автор: Андрей Пермяков
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