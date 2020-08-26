От Собчак до Нурмагомедова: кто из Instagram-блогеров зарабатывает больше всех

Телеведущая, журналист и актриса Ксения Собчак возглавила рейтинг Instagram-блогеров от Forbes: за год она заработала в соцсети $1,48 млн, количество ее подписчиков — 7,7 млн. Собчак рекламирует технику Bork, косметику Mixit, автомобили Audi — однако автокомпания разорвала с ней контракт после шуток Собчак по поводу афроамериканских волнений в США критических реплик по поводу движения Black Lives Matter в своем блоге. Собчак была на первом месте рейтинга и год назад.

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На втором месте с доходом $0,89 млн и 8,4 млн подписчиками оказалась певица Полина Гагарина, на третьем — блогер и ведущая Ида Галич ($0,85 млн, 7,1 млн подписчиков). Далее в порядке убывания следуют:

Ксения Бородина, ведущая телепроекта «Дом-2»: $0,77 млн дохода, 15,4 млн подписчиков;

Алина Левда, блогер, популяризирующий правильное питание: $0,76 млн, 5,3 млн подписчиков;

Настя Ивлеева, телеведущая и блогер: $0,61 млн и 17,7 млн подписчиков.

Валерия Чекалина, бьюти-блогер, многие посты которой посвящены семье. $0,61 млн, 6,5 млн подписчиков;

Регина Тодоренко, ведущая передачи «Орел и решка» и авторского шоу «Регина+1». $0,6 млн, 8,6 млн подписчиков;

Елена Темникова, певица. $0,6 млн, 5,2 млн подписчиков;

Хабиб Нурмагомедов, боец UFC. $0,6 млн, 21,2 млн подписчиков.

Инстамамы изначально были движущей силой Instagram. Наибольшую аудиторию они набирают в первые годы рождения ребенка, в это же время рекламодатели наиболее активно размещают у них рекламу, — говорит основатель сервиса WhoIsBlogger Лев Грунин.

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Сейчас блогеры стремятся рассказывать о себе без прикрас — всех их объединяет «новая искренность», в отличие от прежнего формата соцсети, когда там показывали прежде всего приятные стороны своей жизни, указывает Михаил Карпушин, директор по маркетингу GetBlogger.