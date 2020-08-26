«Дистанта» в свердловских школах не будет. Если не наступит «экстренный случай»

Дистанционное обучение в свердловских школах в наступающем учебном году вводиться не будет, заявил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков:

На встрече, организованной для нас федеральным уполномоченным по правам несовершеннолетних Анной Кузнецовой, министр просвещения Сергей Кравцов заверил нас, что дистанционное обучение [школьников] использоваться не будет. Только в экстренных случаях (здесь и далее цитаты по URA.RU).

По словам г-на Морокова, домашнее обучение не заменит работы в коллективе. Вместе с тем он считает, что благодаря дистанту на периферии региона появится доступный беспроводной интернет. Дистант незаменим и для детей-инвалидов. Кроме того, он может решить проблему обучения несовершеннолетних, находящихся в СИЗО или в больничных стационарах.

Во время коронавирусной самоизоляции снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них. Если в 2019 г. зарегистрировано 800-900 преступлений, которые совершили несовершеннолетние, то в 2020 г. эта цифра составила 700-750. Уменьшается многоэпизодность — то есть количество преступлений, совершенных одним и тем же подростком, — добавил Игорь Мороков.

В вузовской среде ситуация обратная. DK.RU рассказывал, что некоторые вузы выведут на очные занятия только первокурсников (например, РАНХиГС), другие вузы оставят в очной форме лабораторные занятия, а потоковые лекции будут проводиться онлайн (УрФУ, юридическая академия). В УрГМУ сообщили, что все занятия всех курсов будут проводиться онлайн.

Между тем, в Свердловской области с начала месяца количество заболевших коронавирусом стабильно держится на уровне 120 человек в сутки. За последние сутки подтвердились 122 случая, из них в Екатеринбурге — 50 заболевших.

Состояние 99 госпитализированных оценивается как тяжелое, 90 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 44 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 270. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, — говорится в сообщении регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

За сутки с подтвержденным диагнозом «коронавирус» скончалось 12 пациентов.

Всего за время пандемии коронавирус нашли у 24720 свердловчан, умерли 432 жителя Свердловской области, сообщает JustMedia.ru.

В понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь продлил действующий в регионе режим ограничений из-за коронавируса — до 31 августа. Режим предусматривает сохранение режима самоизоляции для жителей региона старше 65 лет, а также жителей с хроническими заболеваниями. Продлевается масочный режим в общественном транспорте и коммерческих и общественных помещениях. Продолжает действовать запрет на работу театров и кинотеатров, а также развлекательных учреждений, сообщал DK.RU.