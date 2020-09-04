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На Эльмаше появится новый жилой квартал

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На Эльмаше появится новый жилой квартал
Иллюстрация: https://pixabay.com

Компания «Дюна-Строй», входящая в ГК «Практика», начала реализацию проекта строительства жилья на Эльмаше. В планах компании — снести 46 бараков и возвести на их месте новые дома на 4 600 человек.

Взамен старого и аварийного жилья проектом предусмотрено строительство много- и среднеэтажных жилых домов на площади в 140 000 кв. м. Дома будут оборудованы удобными подземными паркингами и современными благоустроенными дворами, также  запланировано расширение улиц Шефская и Красных Командиров.

Компания «Дюна-Строй» и ее руководитель Александр Невмержицкий занимались реализацией городских проектов совместно с известными застройщиками, такими как УГМК-Застройщик, Тen Девелопмент, Prinzip и и др. Представители строительного рынка региона уверены: компания сможет успешно реализовать проект на Эльмаше, так как средства для его реализации поступают в компанию от надежных инвесторов с положительной репутацией.

Указанные выше улицы и кварталы не единственные, где городские власти планируют заменять устаревшие дома и бараки новым современным жильем. В апреле 2020 года в муниципальную программу реконструкции уже были включены 48 ветхих зданий, расположенных на улицах Корепина, Энтузиастов, Шефской, Донской, Краснофлотцев и Баумана.

Автор: Рекламная служба DK.RU
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