В каких российских регионах оказался самый грязный воздух

Красноярский край стал первым регионом по количеству вредных выбросов в атмосферу — 2,62 млн тонн в 2019 г., из которых 2,43 млн тонн составили выбросы предприятий, преимущественно металлургических, пишет РБК со ссылкой на отчет аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Второе место по вредным выбросам составила угледобывающая Кемеровская область (1,83 млн тонн), третье — нефтегазовый Ханты-Мансийский округ (1,34 млн тонн).

За ними следуют Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Башкортостан, Челябинская и Оренбургская области, а также Краснодарский край.

Всего за прошлый год в России суммарные выбросы предприятий и транспорта в атмосферу 22,7 млн тонн — в среднем около 155 кг загрязняющих веществ на одного человека, причем показатель колеблется от 23 кг до 1,6 тонн от региона к региону.

В регионах с наибольшим числом выбросов находятся крупнейшие предприятия. Так, в Красноярском крае работают «Норникель» и UC Rusal, а в Кемеровской области добывают основную часть российского угля.

Российская экономика, сравнимая с немецкой по паритету покупательской способности, выбрасывает в атмосферу в три раза больше угарного газа — 8,6 млн тонн против 2,8 млн тонн, говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Рейтинг регионов с самым грязным воздухом ранее составило и Минприроды, но в ведомстве учитывали анализ проб воздуха, а не уровень выбросов в атмосферу. По этому признаку худшими признаны Забайкальский край, Хакасия, Мурманская область, Красноярский край, Ленинградская область, Москва, а также Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области.