Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 26.08
74,51
88,05
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В каких российских регионах оказался самый грязный воздух

5 626
В каких российских регионах оказался самый грязный воздух
Иллюстрация: wallpperflare.com

Регионы с развитым металлургическим, угольным и нефтехимическим производством оказались лидерами по количеству вредных выбросов в атмосферу. Хуже всего дела в Красноярском крае.

#НОВОСТИ

Красноярский край стал первым регионом по количеству вредных выбросов в атмосферу — 2,62 млн тонн в 2019 г., из которых 2,43 млн тонн составили выбросы предприятий, преимущественно металлургических, пишет РБК со ссылкой на отчет аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Второе место по вредным выбросам составила угледобывающая Кемеровская область (1,83 млн тонн), третье — нефтегазовый Ханты-Мансийский округ (1,34 млн тонн). 

За ними следуют Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Башкортостан, Челябинская и Оренбургская области, а также Краснодарский край.

Всего за прошлый год в России суммарные выбросы предприятий и транспорта в атмосферу 22,7 млн тонн — в среднем около 155 кг загрязняющих веществ на одного человека, причем показатель колеблется от 23 кг до 1,6 тонн от региона к региону.  

В регионах с наибольшим числом выбросов находятся крупнейшие предприятия. Так, в Красноярском крае работают «Норникель» и UC Rusal, а в Кемеровской области добывают основную часть российского угля.  

Российская экономика, сравнимая с немецкой по паритету покупательской способности, выбрасывает в атмосферу в три раза больше угарного газа — 8,6 млн тонн против 2,8 млн тонн, говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Рейтинг регионов с самым грязным воздухом ранее составило и Минприроды, но в ведомстве учитывали анализ проб воздуха, а не уровень выбросов в атмосферу. По этому признаку худшими признаны Забайкальский край, Хакасия, Мурманская область, Красноярский край, Ленинградская область, Москва, а также Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Ущерб от потопа в Нижних Сергах — более 150 млн руб. Возбуждено уголовное делоУщерб от потопа в Нижних Сергах — более 150 млн руб. Возбуждено уголовное дело
    28 200
  • Екатеринбургский водоканал требует почти 100 млн руб. с федерального МинспортаЕкатеринбургский водоканал требует почти 100 млн руб. с федерального Минспорта
    22 316
  • «Сегодня просто неприлично брать кредиты и обязательства, чтобы инвестировать во что-то»«Сегодня просто неприлично брать кредиты и обязательства, чтобы инвестировать во что-то»
    13 856
  • Что белорусская оппозиция делает против Лукашенко и как намерена работать с РоссиейЧто белорусская оппозиция делает против Лукашенко и как намерена работать с Россией
    16 063
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.