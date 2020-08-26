Новый тренд? Свердловский облсуд меняет условные сроки топ-менеджеров на реальные

В Свердловском областном суде рассмотрели апелляцию на приговор по делу об обрушении крыши на Заводе им. Калинина (ЗиК, входит в концерн «Алмаз-Антей»), где производят зенитно-ракетные системы С-300 и пусковые установки «Бук» и «Антей».

Приговор изменен в сторону ужесточения всем четырем подсудимым. Условный срок всем изменен на колонию-поселение, куда они должны выехать самостоятельно, — сообщили в суде.

Обрушение крыши корпуса №15 произошло 9 ноября 2016 г. во время проведения ремонтных работ. Погибли четыре человека, еще 14 были ранены, сообщал DK.RU.

Следствие длилось более трех лет. Ответственными следствие посчитало двух топ-менеджеров компаний-подрядчиков, работавших на объекте, и двух сотрудников самого ЗиКа. Приговор был вынесен в апреле 2020 г., дело рассматривалось в Орджоникидзевском суде. Согласно решению, Юрий Ожиганов, генеральный директор «СК «Крона» (строительна фирма, которая ремонтировала крышу корпуса №15 ЗиКа), заместитель главного инженера ЗиКа Владимир Гаганов и Виктор Шмелев, сотрудник отдела №49 реконструкции и эксплуатации зданий ЗиКа были приговорены к двум годам условно. Илья Кондрашин, директор ООО «Наш дом» (второй компании, участвовавшей в ремонте), получил три года условно.

Добавим, что за последнее время это уже второй случай, когда Свердловский облсуд, рассматривая апелляцию, принимает решение об ужесточении изначального приговора. Так, на прошлой неделе был изменен приговор экс-главы инвестиционной компании «Уником партнер» Игоря Кузьмина по делу о выводе средств компании на личные счета. Изначально он получил четыре года условно, а после пересмотра решения — шесть лет в колонии общего режима. Игоря Кузьмина взяли под стражу в зале суда.