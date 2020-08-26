Российского бизнесмена выманили в Ригу и пять дней держали в заложниках, ограбив на 5 млн

Основатель сети пиццерий «Додо Пицца» Федор Овчинников рассказал о похищении одного из крупнейших партнеров-франчайзи компании Владимира Горецкого. В прошлом году Горецкий решил открыть несколько ресторанов в Польше и объявил в соцсетях, что ищет инвестора. После этого ему позвонил некий Михаил, готовый вложить в дело 2 млн евро, но, так как это семейные деньги, то последнее слово за его отцом. Звонивший предложил предпринимателю пообщаться с его племянником Олегом в Москве, а потом уже встретиться с отцом в Риге или Барселоне.

Знакомство с Олегом состоялось еще в Москве, в июне 2019 г. Уже тогда, как пишет «Коммерсантъ», предприниматель заподозрил неладное, и сказал Михаилу, что нашел других инвесторов, но тот все же уговорил его встретиться с отцом.

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В сентябре 2019 г. Горецкий приехал в Ригу, где его встретил тот же Олег. Там его привезли в загородный дом, и на входе брызнули в лицо из баллончика, повалили на пол и связали руки. Следующие пять дней предприниматель провел с повязкой на глазах: под угрозой расправы преступники вынудили его дать пароли от техники и банковских аккаунтов, и стали опустошать его личные и корпоративные счета, заставляя подтверждать транзакции, а также поддерживать связь с коллегами и семьей через текстовые сообщения, а иногда и по аудиосвязи. За пять дней с его счетов вывели 3,6 млн руб. — из-за банковских лимитов процесс растянулся на несколько дней, пока служба безопасности банка «Тинькофф» не заблокировала счет, заподозрив неладное. Доверенные лица Горецкого также передали курьеру в Москве 900 тыс. руб. наличными, рассказывает Овчинников.

Горецкого также заставили подписать долговые обязательства на 32 млн руб. с графиком платежей по 150-350 тыс. руб. в месяц и около десяти чистых листов, а также оставить свои отпечатки пальцев на пистолете, пригрозив, что он «всплывет где нужно», если предприниматель обратится в полицию. В конце концов похитители оставили Горецкого дома одного, сказав уходить через несколько часов — на улице его ждало такси, на котором предприниматель доехал до аэропорта и улетел в Москву (билетом его снабдили преступники).

Добиться возбуждения дела оказалось сложнее, чем думали в «Додо пицце», пишет Овчинников: потерпевший — гражданин России, деньги выведены с российских счетов, а само преступление произошло в Латвии. Сами преступники даже продолжали писать Владимиру письма, требуя платы по подписанным обязательствам.

В итоге все-таки дело удалось возбудить в Латвии и в России — в РФ его переквалифицировали со статьи 158 4-б (кража) в статью 162 4-б (разбой). На прошлой неделе, спустя 11 месяцев после похищения, в Москве был задержан первый подозреваемый — племянник «Олег», который только что вернулся в Россию из Турции.

В ходе расследования выяснилось, что Горецкий, скорее всего, стал жертвой банды, костяк которой составляют уроженцы Днепропетровской области Украины.