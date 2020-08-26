Завершено банкротство крупного автодилера. Кредиторы получили только треть долгов

Арбитражный суд Свердловской области завершил процедуру конкурсного производства компании «УралФрансАвто» — бывшего официального дилера французских марок Peugeot и Citroen. Было удовлетворено менее трети требований, включенных в реестр: общая сумма выплат составила 387 млн руб. из 1,35 млрд руб., передает «Правда УрФО».

Были оплачены залоговые обязательства — на сумму 384,8 млн рублей перед кредиторами первой очереди, 1,3 млн — перед кредиторами второй очереди и менее 1,1 млн — перед кредиторами третьей очереди. Так, первоочередные требования в реестре были удовлетворены на 75,38%, второй очереди — на 100%, третьей — на 0,8%.

Инициатором банкротства «УралФрансАвто» в 2015 г. выступил «ЮниКредит Банк», требования которого составили 290,7 млн руб., сообщал DK.RU. По мере нарастания финансовых проблем совокупная сумма долга увеличилась более чем на 1 млрд руб.

Совладелец компании Григорий Балакин в числе причин, которые привели к финансовой несостоятельности, называл экономический кризис, в результате которого к 2015 г. обесценилась национальная валюта и упал покупательский спрос. Компания пыталась развивать сервисное направление, начинала продажи новых марок (Fiat, Land Rover и Jaguar в Екатеринбурге и Nissan — в Нижнем Тагиле), искала партнеров. Однако в 2016 г. дилерский центр признали банкротом. Затем процедуру банкротства прошли и его совладельцы Александр Иванской и Григорий Балакин, которые выступали поручителями по кредитам, выданным компаниям.

Добавим, после кризиса 2014-2015 гг. с уральского рынка ушли многие известные компании, а текущая нестабильность усугубила ситуацию. В числе обанкротившихся компаний — турфирма «Мир», транспортная компания «Такси-Город», застройщик «Уралэнергостройкомплекс» и др. В настоящее время процедуру банкротства проходит интернет-магазин E96. Проблем не избежал даже бывший депутат Госдумы Валерий Язев (корпорация «Ява»).