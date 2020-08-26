С начала пандемии на помощь бизнесу направили 16 млрд руб. Как были распределены деньги?

На поддержку малого и среднего бизнеса Свердловской области в период пандемии COVID-19 направлено 15,9 млрд руб. из федерального и областного бюджетов, сообщили DK.RU в Департаменте инфорполитики губернатора. Самыми востребованными стали финансовые меры поддержки, направленные, в первую очередь, на сохранение рабочих мест.

В частности, региональные офисы банков предоставили свыше 6 тыс. льготных кредитов под 2% годовых для наиболее пострадавших отраслей экономики, а также социально ориентированных некоммерческих организаций на сумму 9,2 млрд руб.

Банковские кредиты под 0% на выплату заработной платы предоставлены 1 111 организациям на сумму 2,5 млрд руб. Порядка 3,2 млрд руб. были направлены субъектам малого и среднего бизнеса в виде безвозмездной финансовой помощи для сохранения численности сотрудников.

Кроме того, выплачено порядка 63 млн руб. самозанятым региона по 12 558 заявкам, а также на 30,4 млн руб. списаны проценты по действующим займам Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). Для этих целей фонд поддержки был докапитализирован из областного бюджета. Также действует программа льготной реструктуризации ранее выданных займов, предоставляются займы по региональным программам «Антикризис», «Моногород», «Новый старт».

Помимо финансовой поддержки регион предоставляет безвозмездные информационные услуги (бесплатные вебианры, консультации, обучение и пр.), а сейчас готовится стать посредником между бизнесом, которому требуется внешнее финансирование, и инвесторами. Для этого запущена электронная краудинвестинговая платформа «ВДело». Бизнес может привлечь от 50 тыс. руб. до 1 млрд руб. Инвесторам, в свою очередь, обещают доходность в 12-15% годовых и поручительство за честность соискателей. Участвовать смогут даже «бизнес-ангелы», рассказывал DK.RU.

Другой проект для поддержки предпринимательства, базирующийся на современных ИТ-технологиях — Business-Data, был запущен в середине 2019 г. и стал еще более актуален в период пандемии. Проект Business-Data анализирует Big Data и формирует собственное хранилище данных с возможностью их дальнейшего применения для развития малого и среднего бизнеса. Суть заключается в том, чтобы выявить нереализованный спрос в малых городах путем анализа платежных транзакций, а затем помочь предпринимателям открыть новые предприятия малого и среднего бизнеса с финансированием до 8 млн руб. Пилотный проект реализован в Новоуральске. В 2020 г. в проекте также примут участие Каменск-Уральский, Асбест, Первоуральск и Богданович.

Оба проекта развивают СОФПП и Министерство инвестиций и развития Свердловской области.

Между тем многие предприниматели считают, что лучшей помощью для бизнеса было бы разрешение на возобновление работы. Частичное снятие запрета началось со второй половины июня: сначала были смягчены условия для ритейла, затем работу возобновили фитнес-клубы, в конце июля глава региона подписал указ, разрешающий открыться торговым центрам, а с середины августа открылись кафе и рестораны.

Остаются закрытыми театры и кинотеатры, а также развлекательные учреждения. При этом многие из них близки к разорению и не раз обращались к властям разного уровня с просьбой смягчить ограничения.

Всего же, по прогнозу Минэкономики и территориального развития Свердловской области, в результате пандемии до конца года закроется 12% компаний МСБ. А областной бюджет, соответственно, недосчитается 65-70 млрд руб.

Региональный Роспотребнадзор считает, что все ограничения можно будет снять только после вакцинации от коронавируса — ориентировочно в феврале 2021 г., сообщал DK.RU.