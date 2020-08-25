Минфин Свердловской области готовится разместить облигации на 28 млрд рублей

Победителем конкурса стал Газпромбанк. Он должен организовать выпуск, размещение и выкуп облигаций 2020 г. объемом 28 млрд руб. Цена контракта — 24,8 млн руб.

Ранее DK.RU писал, что объем госдолга Свердловской области резко вырос, и минфин искал способы расплатиться с долгами. В частности, финансовое ведомство заявляло о намерении получить 10 млрд руб. через размещение государственных облигаций на Московской бирже. Срок обращения — 5 лет.

Предполагалось, что регион полностью расплатится с долгами к 2030 г., но согласно обновленному прогнозу, этот показатель к 1 января 2030 г. может составить 59,7 млрд руб. В начале июня свердловское Заксобрание одобрило законопроект, позволяющий наращивать госдолг региона в связи с пандемией коронавируса.

По данным на 1 августа, госдолг Свердловской области составляет 96,21 млрд руб. Как писал DK.RU, правительство Свердловской области обратилось к федеральному министерству с запросом на списание госдолга в обмен на затраты, которые регион понесет при подготовке к Универсиаде. На подготовку и проведение Универсиады потребуется 64 млрд руб. — соответствующее постановление правительства накануне опубликовали на портале правовой информации. Согласно документу, 34 млрд руб. выделит областной бюджет, 1,6 млрд руб. придет из муниципальных бюджетов, 10,9 млрд руб. даст федерация. По плану, 18 млрд руб. должны получить из внебюджетных источников.