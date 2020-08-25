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Новый сезон Иннопром Онлайн стартует с дискуссии, полезной промышленникам

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Новый сезон Иннопром Онлайн стартует с дискуссии, полезной промышленникам
Иллюстрация: Иннопром Онлайн

26 августа начнется новый сезон Иннопром Онлайн. Первая дискуссия — о будущем промышленности после пандемии, производственных и управленческих инновациях и цифровой трансформации.

В последнюю среду августа на универсальной промышленной платформе Иннопром состоится онлайн сессия с участием директора департамента металлургии и материалов Минпромторга России Павлом Серватинским, вице-президентом по информационным технологиям ЕВРАЗ Артемом Натрусовым, вице-президентом по IT РМК Сергеем Шуваловым, директором по развитию бизнес-системы «Северсталь» Дмитрием Горбачевым и вице-президентом компании РУСАЛ Еленой Безденежных. Модератором дискуcсии выступит Михаил Волков, партнер и управляющий директор BCG.

Спикеры обсудят будущее промышленной индустрии после COVID. Просмотр онлайн трансляций свободен для всех желающих на сайте события.

Генеральный партнер проекта — Правительство Свердловской области.  

Напомним, официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК «Формика» объявил о запуске проекта Иннопром онлайн в середине апреля.  За месяц с небольшим гостями онлайн сессий стали заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов, председатель фонда  «Сколково» Аркадий  Дворкович, председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс и др.

Онлайн сессии INNOPROM будут проходить каждую среду с 12:00 до 14:00 на сайте проекта до конца 2020 года.

Справка

 
Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это одна из самых крупных дискуссионных площадок, на которой выступают ведущие российские и международные эксперты, руководители компаний, представители федеральной и региональных властей. Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок. В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.
 

 

Автор: Рекламная служба DK.RU
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