Новый сезон Иннопром Онлайн стартует с дискуссии, полезной промышленникам

В последнюю среду августа на универсальной промышленной платформе Иннопром состоится онлайн сессия с участием директора департамента металлургии и материалов Минпромторга России Павлом Серватинским, вице-президентом по информационным технологиям ЕВРАЗ Артемом Натрусовым, вице-президентом по IT РМК Сергеем Шуваловым, директором по развитию бизнес-системы «Северсталь» Дмитрием Горбачевым и вице-президентом компании РУСАЛ Еленой Безденежных. Модератором дискуcсии выступит Михаил Волков, партнер и управляющий директор BCG.

Спикеры обсудят будущее промышленной индустрии после COVID. Просмотр онлайн трансляций свободен для всех желающих на сайте события.

Генеральный партнер проекта — Правительство Свердловской области.

Напомним, официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК «Формика» объявил о запуске проекта Иннопром онлайн в середине апреля. За месяц с небольшим гостями онлайн сессий стали заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс и др.

Онлайн сессии INNOPROM будут проходить каждую среду с 12:00 до 14:00 на сайте проекта до конца 2020 года.