Был один магазин, стало сто. Можно ли расти такими темпами без магии?

Валерий Пиличев, заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства:

— Прием заявок от предпринимателей проводился с 15 июня по 15 июля. Надо отметить, что бизнес Екатеринбурга и области активно включился в проект СОФПП. Нам приходили заявки от представителей самых разных рынков: онлайн и офлайн-ритейла, сферы услуг, общепита. Из них мы выбрали несколько проектов, с которыми точно будем запускать франшизы. Пакет документов для этих компаний будет готов уже в ноябре 2020-го.

Один из проектов, который будет упаковываться с поддержкой СОФПП, — магазин запчастей для бытовой техники Islzip.ru. Я на своем опыте столкнулся с тем, как порой сложно бывает подобрать нужную деталь для бытовых приборов — стиральных машин, посудомоек, кофемашин и т.д. Представленный магазин эту проблему решает. На текущий момент физические точки Islzip.ru работают в Екатеринбурге, Перми и Тюмени. Специалисты фонда помогут владельцу бизнеса — Алексею Щербакову — расширить географию присутствия и найти надежных партнеров.

Надо отметить, что компания показала свою устойчивость в кризис. Во время пандемии руководство приняло решение перевести все продажи в онлайн. Немногим позже Islzip.ru начал работать «в окно» и выдавать заказы лично на руки покупателям. Конечно, с соблюдением всех необходимых эпидемиологических норм.

Следующий проект — весьма нетривиальный. К нам обратились представители модного дома Rubleffka. Идея развивать свой бизнес по франшизе пришла основателю компании Таше Рублевой еще четыре года назад. Проблема в том, что компания делает дизайнерские вещи для очень узкого сегмента. С помощью франш-партнеров компания также хочет расширить свою географию присутствия, настроить бизнес-процессы и научить людей правильно работать с заказами.

Третий бизнес, который показался нам интересным и перспективным, — магазин чая и кофе Chai & Coffee. В Екатеринбурге открыто уже пять точек этого ритейлера, и руководство компании хочет расти и развиваться дальше. «Фишка» магазина заключается в том, что здесь продают не только весовой чай и зерновой кофе с разных концов света, но и варят кофе с собой. А еще руководство разработало удобное мобильное приложение «Мобильный бариста». Его пользователи могут копить бонусы и получать персональные скидки.

Кстати, именно приложение и хорошо оформленный сайт компании помогло компании удержаться на плаву в карантин. Через него люди оформляли заказ на доставку чая и кофе домой.

Бизнес, который мы не могли обделить своим вниманием — специализированная клиника для кошек «МЯУРА». Это единственное в стране ветеринарное заведение, которое специализируется исключительно на кошках. Планы у руководства — поистине грандиозные: разработка специальных практических курсов для образовательных учреждений медицинской направленности. Студенты, которые будут слушать этот курс, смогут впоследствии стать партнерами «МЯУРЫ» и открыть собственный ветеринарный кабинет.

Компания, которая готовилась к переходу на франшизную модель достаточно долго, — «АудиоВидеоСистемы». Это системный интегратор в сфере мультимедиа, работающий на рынке Екатеринбурга уже 15 лет. Компания помогает делать свет, звук и видео на мероприятиях и площадках самого разного масштаба. Специалисты «АудиоВидеоСистем» работали и с небольшими уютными ресторанами, и с огромными отелями за границей. Компания ищет надежных партнеров в разных городах, которые не пропадут после первого крупного заказа, а будут заинтересованы в развитии бренда.

Напомню, в 2019 г. на базе СОФПП был создан центр франчайзинга. Его задача — сопровождение предпринимателей, которые приобрели франшизу. За прошлый год с помощью центра было упаковано девять региональных франшиз, в этом году планы на упаковку 10 франшиз.

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При этом мы помогаем не только тем, кто хочет упаковать франшизу, но и тем, кто хочет приобрести франшизу (в том числе и материально), но не может определиться с направлением. У нас сформирован магазин франшиз, в который вошли более 100 брендов.