14 млн рублей. Кто и как заработал на Дне города в Екатеринбурге

Всего на День города было потрачено 14 млн руб., подсчитали в информагентстве ЕАН. Из них порядка 4 млн — гонорары за выступление группы «Чайф», Олега Майами и рэпера Black Star Natan. Еще 10 ушло на организацию прочих развлечений, они достались 15 контрагентам. В ЕАН, исходя из информации на сайте госзакупок, изучили, какие подрядчики получили эти контракты.

Выяснилось, что большая часть контрактов была заключена от имени ЦК «Урал», который долгие годы возглавлял нынешний руководитель управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. Всего, согласно найденным контрактам, мэрия в лице ЦК «Урал» заказала восемь мероприятий. Часть из них — непосредственно события праздника, часть — акции в поддержку и по освещению торжеств.

В программе празднования было подведение итогов конкурса «Мисс Екатеринбург», салют из трех точек города, торжественное возложение цветов к памятнику основателям города Татищеву и де Геннину, выступление музыкального коллектива Kickin' Jass Orchestra, вечер открытого рояля Green Royal Fest в саду Вайнера, фестиваль танцующих людей «DANCEКБ», городской онлайн-конкурс «Семья года».

Все мероприятия освещались в рамках телемарафона, который стоил бюджету 4 млн руб.: 1,3 млн руб. из них получила телекомпания «Студия 41», остальная сумма распределилась между техническими партнерами ЦК «Урал», которые зарегистрированы как ИП.

За шоу «Мисс Екатеринбург» город заплатил 872 тыс., 164 из них получила ИП Петракова С.В. Церемония награждения участниц стоила 468 тыс. руб., их получила ИП Немирова А.И. Продвижение конкурса в соцсетях обошлось бюджету в 240 тыс. руб., их получил ИП Ермаков Д.В.

Салюты стоили 5 млн руб. Ими занимались три разные компании: ООО «Академия праздника» за фейерверк на набережной «Динамо» получило 3 млн руб., ООО «Лазер Сити 96» за салют на Уралмаше и ООО «Арт Салют» в Академическом получили по 1 млн.

За фестиваль танцующих людей «DANCEКБ» в онлайн-формате город заплатил ООО «Центр событий «Креатив» 265 тыс. руб., эта же компания получила 257,7 тыс. за организацию торжественного возложения цветов к памятнику основателей города. Городской онлайн-конкурс «Семья года» стоил 441 тыс., их получил ИП Четверня Е.Н.

Отдельным пунктом идет полиграфия и сувенирная продукция. ООО «Прагматик» за 305,5 тыс. руб. изготовило сувенирную продукцию для радиомарафона «Екатеринбург FM». За афиши праздника ООО ПКФ «Рекламное агентство КИТ» получило 67 тыс. руб., ИП Ершов Р.А. — 117,3 тыс. руб. По официальным данным, онлайн-мероприятия посмотрело более 700 тыс. человек.