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В Екатеринбург пришел сервис, очень популярный в Азии и США

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Основатель сервиса «Бери Заряд!» Кирилл Кулаков
Основатель сервиса «Бери Заряд!» Кирилл Кулаков . Иллюстрация: Пресс-служба компании

Резидент «Сколково» придумал, как сделать так, чтобы человек мог везде зарядить свой телефон, а официантам не пришлось отвечать за украденные или сломанные зарядники.

#ТЕХНОЛОГИИ#НОВОСТИ

В Екатеринбург и Челябинск пришел сервис «Бери Заряд!». В станциях сервиса можно арендовать портативное зарядное устройство (пауэрбэнк) за 50 рублей в час для подзарядки мобильных гаджетов.

Как сообщает пресс-служба компании, в Екатеринбурге расположено 20 таких станций, в основном они находятся на предприятиях общепита. Основатель и глава «Бери Заряд!» Кирилл Кулаков считает, что таким образом сервис помогает решать и проблемы ресторанов и кафе, так как компании сталкиваются с тем, что зарядки крадут, провода отрывают, станции ломают, а на официантов ложится несвойственная им нагрузка (следить за сохранностью устройств) и т.д.

Чтобы воспользоваться услугой сервиса, необходимо зарегистрироваться на сайте или в приложении, привязать банковскую карту и подобрать на карте нужную станцию.

В компании отмечают, что подобные проекты весьма востребованы в Европе (Chargerent, Chimpy) и США (Fuel Rod), огромной популярностью пользуются в Азии (WeCharge, NOMO, Ankerbox): в Китае в 2017 г. было около 400 тыс. станций аренды пауэрбэнков, сейчас — уже 2 млн, ожидается, что к 2023 г. их количество вырастет до 10 млн.

Компания «Бери заряд!» появилась в Москве в 2018 г., зарядные станции расположены более чем в 1,5 тыс. локациях Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Казани, Минска, Краснодарского края, Волгограда.

Основатель сервиса «Бери Заряд!» Кирилл Кулаков — выпускник бизнес-школы и стартап-академии Сколково. В 2017 году занял на Startup Village первое место в России с проектом HelloGuide — платформой, которая позволяет заказать русскоговорящего гида в считанные минуты в любой точке мира. Раньше работал менеджером по продукту в «Афише-Мир», директором по спецпроектам в MiPeople, директором по digital-маркетингу TimeOut Moscow. Основал рекламное агентство Cookie, кафе «Терри», флористическое агентство VIP-уровня Anna Runge Floral Design и ряд других компаний.

Автор: Анна Хлебникова
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