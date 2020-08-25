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Власти рассказали, когда откроют кинотеатры

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Власти рассказали, когда откроют кинотеатры
Иллюстрация: DK.RU

«Ждать. И в достаточно скором будущем». Областные власти вновь анонсировали открытие кинотеатров, которые закрыты с начала пандемии и уже не раз говорили, что идут к банкротствам.

#КИНО#КАРАНТИН#НОВОСТИ

В ходе очередного брифинга вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал о том, когда в регионе планируется открыть кинотеатры. Конкретных дат он не назвал, но отметил, что произойдет это в ближайшее время.

Ждать. И в достаточно скором будущем. Ситуация такая, что мы объективно подходим к тем цифрам, которые позволяют в определенном режиме работать этим учреждениям. Я думаю, что окончательно этот вопрос будет решен на следующем штабе. И мы узнаем, когда у нас начнут работать и кинотеатры, и другие учреждения», — сказал Павел Креков.

Напомним, что о возможном открытии кинотеатров с 25 августа сообщал на заседании оперштаба замгубернатора Алексей Орлов. Ожидалось, что их работу разрешит губернатор региона Евгений Куйвашев своим новым распоряжением. Однако он подписал новое распоряжение об ограничительных мерах по COVID-19.

Ранее с просьбой разрешить работу кинозаведений к властям региона обратились собственники и топ-менеджеры площадок. Как рассказывал DK.RU владелец сети кинотеатров «Премьер-зал» Владимир Петелин, письмо, которое он написал губернатору Куйвашеву в августе, было уже не первым его обращением. Он подчеркивал, что отрасль осталась наедине со своими проблемами.

На протяжении пяти месяцев мы надеялись, что нас услышат, и предлагали разные решения, сейчас не испытываем иллюзий и полностью осознаем происходящее — вот так, на благо обществу, закрыли наш бизнес, а ответственность разделить забыли. Многие участники рынка не смогли получить поддержку от государства, поскольку условия для получения субсидий и займов на выплату зарплаты оказались трудновыполнимыми. В ситуации, когда кинотеатры закрыты, владельцы не могут сохранить места в прежнем объеме — а это одно из ключевых условий для получения кредитов в банке. Сотрудники кинотеатров, их семьи находятся в крайне тяжелой ситуации. Мы все остались наедине со своими долгами и проблемами, — писал Владимир Петелин губернатору.

Добавим, что ранее в интервью DK.RU Владимир Петелин рассказывал об убытках, которые несут кинотеатры: двухзальные кинотеатры зарабатывали от 1,5-2 млн руб. в месяц, многозальные — до 7 млн руб. в месяц. Этих денег кинотеатры полностью лишились. При этом вопросы с расходами на заработную плату, коммунальные платежи и прочие эксплуатационные расходы остались. Все кинотеатры Свердловской области закрыты с 21 марта, напоминает JustMedia.

Вместе с киноплощадками ожидали открытия театры — по крайней мере, такие надежды были у руководителя «Коляда-Театра», который из-за пандемии оказался в сложной ситуации и даже готов был распустить театральную труппу.

По данным регионального оперштаба на 25 августа, на Среднем Урале выявлено 116 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции составляет 24 598. При этом в августе статистика по заболеваемости демонстрирует тенденцию к снижению количества вновь выявленных случаев заболевания. Показатель за 25 августа стал самым низким за этот месяц.

Автор: Анна Хлебникова
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