«Уральские авиалинии» готовятся лететь на Кипр

Рейсы из России на Кипр «Уральские авиалинии» готовы запустить уже 1 и 2 сентября. Как пишет Znak.com со ссылкой на кипрские СМИ, в это время могут состояться рейсы авиакомпании по маршруту Краснодар — Ларнака, Минеральные Воды — Ларнака, Москва — Ларнака и Екатеринбург — Ларнака. Также на сентябрь планируются перелеты авиакомпании Nord Wind из Москвы в Ларнаку.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» изданию сообщили, что перелеты на Кипр состоятся только после того, как российские власти примут решение о возобновлении авиасообщения с этой страной. В расписании эти рейсы есть, но они пока отменены до открытия границ.

При этом, по решению Минздрава Кипра, некоторые категории граждан России смогут посещать страну с 28 августа при условии соблюдения самоизоляции в течение 14 дней. Они должны сделать тест на коронавирус по прибытии на Кипр или иметь при себе сертификат с отрицательным результатом не позднее, чем за 72 часа до вылета.

Туроператоры и авиакомпании России сегодня ждут решения федерального штаба по борьбе с COVID-19 о возобновлении авиасообщения с некоторыми странами, включая Кипр.

Напомним, 27 марта Россия закрыла свои воздушные границы, запретив регулярные и чартерные рейсы в другие страны. Для россиян, оказавшихся в этот момент за рубежом, организовали специальные вывозные рейсы. В начале июня правительство несколько ослабило ограничения, разрешив выезд из страны в целях работы, учебы, лечения, а также ухода за больными родственниками, писал DK.RU.

Из-за резкого снижения полетной программы авикомпании понесли больше убытки. Так, глава авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов прогнозировал, что потери перевозчика по итогам года могут составить 30 млрд руб. Компания даже отказалась от выплаты дивидендов акционерам. Сейчас «Уральские авиалинии» договариваются с банками о льготных кредитах и реструктуризации текущей задолженности. В частности, компания уже получила от Сбербанка 3 млрд руб. на льготных условиях.