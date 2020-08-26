Алексей Крол, предприниматель, визионер, автор книги «Теория каст и ролей»:

— Перед единственной своей лекцией, связанной с политикой, я подписался на 100+ каналов — в Twitter, Instagram, Youtube, FB. На паблики демократов, республиканцев, BLM, пандемии, Белоруссии, всей российской оппозиции, Навального и ко с учетом отравления. Погружаюсь в инфополе... Ну, тут же выплывает какой-нибудь Дипак Чопра с призывом к медитации. Такая интересная лента!

В результате я не стал более правым или левым, но определенно пришел к выводу, что единственная разумная политическая позиция в наше время — совмещение идеализма с цинизмом. Идеализм не позволяет стать нигилистом, а цинизм не позволяет стать идиотом, а главное... Да, а что главное?

А главное среди этого шума — не забывать, зачем живу именно я, каковы мои приоритеты, мои цели, а не шквал мусора, который обрушивается. Я должен не забывать, что именно я должен сделать буквально сегодня, чтобы приблизить желаемое завтра. Должен ли я корректировать свой распорядок только потому, что число идиотов и накал страстей растет? Это вообще затрагивает меня, и в какой степени? Как я должен корректировать свой трехлетний план? Мой ответ — НИКАК.

Если вы видите нарастающий вирус вокруг какого-то события и немедленно возникающий вокруг него холивар, то стоит следовать двум советам, оба — от медиков:

1| Не присоединяйтесь к бреду больного.

2| Не читайте советских газет. (с) Профессор Преображенский. Ну, сейчас можно сказать — любых газет.

Помните, что ваше финансовое состояние, ваша репутация, сфера вашего влияния зависит только от вас, и в минимальной степени — от места, в котором вы находитесь.

Вы можете привести мне в пример любую, самую зажопленную тоталитарную страну, и там всегда найдутся люди, которые эффективно и успешно преодолевают трудности и строят свою судьбу, вырываясь из ментального и экономического рабства.

Мы можем также взять в качестве иного примера США как оплот демократии: здесь огромное число недалеких, невежественных людей с комплексом выученной беспомощности, а не только, кстати, в СНГ. И в полной, фантастической жопе!

Не слушайте россказни про успешные стартапы. Их — сотни. Провалов — десятки тысяч. А программистов-рабов — миллионы.

Если вы хотите роста, рост имеет объективные метрики, выраженные в деньгах и людях. Неважно, чем вы занимаетесь. Рост — всегда следствие того, что вы способны конвертировать свои действия в деньги и влияние, что означает способность преодолевать препятствия.

Если вы занимаетесь бизнесом, ваш фокус — продажи и расширение рынка, продукт, привлечение и удержание клиента. Если вы наемный, ваш фокус — выполнение хозяйской воли и регулярное вылизывание начальственной жопы.

Очень легко говорить, что у меня не получается потому, что страна виновата, нет свободы. Да? В США не получается у бОльшего числа, и там навалом свободы. И есть масса стран, где много свободы — и что? Куча несчастных неудачников. В Китае нет свободы, но это не мешает китайцам делать бизнес. В Индии еще меньше свободы, и это не мешает индусам делать отличный бизнес. И в Пакистане, и в ОАЭ.

Свобода переоценена. Свобода чего? Говорить, что угодно? Свобода слова без ответственности превращается в 100% жуткую манипуляцию. Свобода собраний и митингов без ответственности превращается в погромы и жуткий маразм, который мы сейчас видим в самой демократической и свободной стране мира. Свобода без ответственности превращается в хаос, анархию и гражданскую войну. Поэтому свобода — только часть уравнения. Свобода продавать, что угодно, без ответственности приводит к большим смертям, чем война.

Эй! Почему вы не протестуете против компаний, которые кладут слишком много сахара в еду и продают кока-колу вашим детям? В мире эпидемия диабета. Почему вы не протестуете против табачных и алкогольных компаний? Почему вы не протестуете против банков, которые впаривают вам потребительские кредиты и превращают вас в рабов? Так чего же вы хотите? Свободы? Серьезно? Или нормальной жизни? Развития и роста? Эффективного государства? А еще не забыли, что такое государство и его основная функция?

Напомню: функция государства — подавлять и управлять, а не служить. Чтобы улучшать жизнь, нужно сотрудничество, а не государство. Ориентиры потерять очень легко.

Игрок осознанный, человек знания способен отличать свои желания, цели и приоритеты от навязанных. Более того, осознанный способен не позволять ментальным вирусам проникать в сознание и превращать себя в полезного идиота. Большинство зевак смотрит на представление, в то время как обчищают их дома.

Найдите хотя бы одного политика, диктатора, активиста или оппозиционера, кто борется с добром. Все они борются со злом, все обещают лучшую жизнь, все они обещают вам, обещают вам, обещают вам. Все они пытаются убедить вас в том, что это они и ТОЛЬКО ОНИ сделают вашу жизнь лучше. Не вы сами, а только они. Они приведут вас в рай, и для этого нужно не так много. Сначала прийти на выборы, потом — на митинг, потом — на акцию протеста, потом начать бросаться на полицию, разрушать памятники, врываться в квартиры и дома, убивать всех, на кого они укажут.

Когда Алексей Навальный впал в кому, это новость сразу отвлекла внимание от событий в Белоруссии. Я подписался на ключевых представителей его штаба и что я там нахожу? Как будто читаю местных активистов против Трампа: ненависть, ненависть, ненависть, ненависть. Ноль рефлексии и анализа, ненависть, ненависть... И эти люди хотят быть избранными народом, чтобы получить власть?

Все, что я вижу в политической повестке и в России, и в Белоруссии, — это критическое, невиданное ранее упрощение. Нет никаких программ. Ненависть. Вся программа любого кандидата — выбери меня и будет счастье. Нажми на кнопку, получишь результат. Мой оппонент — подонок и негодяй, выберешь его — сдохнешь.

Люди, которые достигли 18 и 21 года, выросли под влиянием Инстаграма и Youtube — не умеют и не любят читать, не умеют мыслить, они привыкли реагировать только на примитивные комиксы. Поколение недоразвитых «мало буковок».

Многие пишут — молодежь умная пошла. Да вы что, с ума сошли? Способность бодро общаться с гаджетом, играть в игры и писать код — это признак ума и зрелости? Если вы этого не умеете, значит, вы дураки, а они умные?

Пока что мы видим лишь бесконечные волнения студентов, начиная с 60-х годов прошлого века.

Потому что свободного времени много, спермотоксикоз, желание развлекаться, неспособность понимать причины происходящего. Это все волнения недоразвитых, которые всегда были и будут пушечным мясом. Назначение невежественных — сдохнуть ради умных. Что выбираете: умирать за идеи, которые кто-то внедрил вам в голову, или научиться самим внедрять идеи? Или хотя бы научиться не впадать в безумие?

Ваша жизнь зависит не того, чья задница занимает кресло начальника, а только от того, насколько высоко приподнята ваша собственная задница. Единственное, о чем имеет смысл думать: «Что мне делать конкретно и как реагировать, когда вокруг полный хаос и непонятно что?». Но здесь есть любопытный момент: если у вас до того не было никаких целей и планов, то и вопрос этот бессмысленный.

Как вас ранее швыряло, так и сейчас швыряет. Ничего не поменялось. Сперва стоит определить цель, ибо вы должны достигать ее в любых условиях. А если цель есть, то стоит понимать, как свести на нет все отвлекающие факторы. Бойня на улицах всегда привлекает внимание, но стоит спросить себя — а может также и отвлекает внимание от чего-то важного?

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