Космическая фотосессия, грибы, музеи: как провести последние выходные лета

Об Уральском Марсе слышали, наверное, многие. В 115 км от Екатеринбурга по тюменскому направлению, в поселке Полдневой, что неподалеку от Богдановича, находится место с совершенно космическими пейзажами. И хотя для промышленного Урала такие ландшафты, созданные из отвалов пустой породы, не редкость, карьеры под Богдановичем — особые.

Это отработанные (и действующие!) участки Троице-Байновского глиняного месторождения. Здесь добывают особые огнеупорные глины, который из-за своего минерального состава отличаются многоцветьем.

Разработка месторождения началась в конце 19 века: но тогда глину добывали в небольших объемах, скорее для бытовых нужд.

Это не колодец, как можно подумать, а механизм для добычи и подъема глины. Именно так начинали разрабатывать Троице-Байновское месторождение. Мужчины копали штольню, накладывали глину в ведра. Женщины эти ведра тянули наверх. Тогда никаких космических пейзажей под Полдневым не было

Основное освоение месторождение началось в 30-е гг. ХХ в. — тогда в Богдановиче построили завод по производству огнеупоров и местная глина стала одним из основных источников сырья.

Как развивалось месторождение, можно узнать в местном музее — он находится в Доме культуры поселка Полдневой.

Музей совсем небольшой: две комнаты, в одной из которых экспонаты, связанные собственно с месторождением, в другой собраны мебель, утварь и предметы обихода из быта рабочих начала 20 века. Если за пару дней до поездки позвонить по тел. (34376) 5–18–32, можно договориться о небольшой экскурсии. Работники Дома культуры не только расскажут, как в Полдневом добывали глину, но еще и напоят чаем с пирогами — это обязательный пункт экскурсионной программы.

Марсианские пейзажи появились уже ближе к нашему времени. Своей причудливой архитектурой карьеры обязаны людям: во время промышленного освоения глину в Полдневском месторождении добывали с помощью взрывов. Так появились горы и каньоны. Дожди и талая весенняя вода постоянно меняют ландшафт, вымывая новые ходы и обрушая склоны.

Разноцветье объясняется разным минеральным составом глин: в некоторых присутствует пирит — он дает красноватые оттенки, в некоторых слюда и кварц — они искрят на солнце.

Приехать сюда можно в любое время: карьеры не закрыты для посещений. Правда, на одном из участков стоит экскаватор, дорога к нему перегорожена ветхими досками, но за ней тщательно следит охранник. Спуститься по дороге вы не сможете, а вот подняться — запросто.

Стоит отметить, что экскаватор, похоже, время от времени работает, хотя и выглядит старым и ржавым. В июне стрела нависала над красноватым «марсианским» озером. В августе же была развернута в другую сторону. Возможно, дело не в руках человеческих, а в сильном ветре

Есть на Марсе и свои жители. Это кот Борис — рыжий, как и всё вокруг. Доверчивый, ласковый, очень громко мурчащий. Любит ездить на шее — может так проехать по всему Марсу, проверено. Но увозить его с собой не стоит: у Бориса есть хозяин — сторож, охраняющий экскаватор

На дорогу до Уральского Марса при всей загруженности неширокой тюменской трассы, идущей по деревням, уйдет не больше двух часов. А вот провести в карьерах можно хоть целый день — ущелья и горы тянутся на несколько километров. Впрочем, в дождливую погоду особо по ним не походишь: по мокрой глине ходить тяжело.

Растительности в самих карьерах почти нет, зато вокруг полно перелесков, а в них — грибов. Мухоморы, конечно, брать не стоит, но здесь также полно маслят, сыроежек, груздей. Встречаются и белые грибы. А еще из леса может запросто выйти лиса — будьте осторожны. Также осторожно следует ехать и по трассе: на участке между Богдановичем и деревней Чудова на дорогу могут выбегать косули

Если одной лишь прогулки по карьерам мало, можно на обратном пути заехать в музеи Богдановича. В краеведческом несколько экспозиций. Помимо традиционных для такого рода музеев коллекций, рассказывающих о природе этого района и вкладе богдановичцев в победу 1945 года, есть отдельные экспозиции, посвященные Богдановичскому фарфоровому заводу и железнодорожной станции «Богданович». Находится краеведческий музей на ул. Советской, 2.

Еще один музей Богдановича связан с именем советского писателя Степана Щипачева (адрес музея: Богданович, ул. Ленина, 14). Помните стихотворение «Как повяжешь галстук, береги его, он ведь с красным знаменем цвета одного»? Его автор — уралец Степан Щипачев. Также он известен разгромными статьями против Солженицына и выступлениями против академика Сахарова. Чтобы узнать больше — welcomе в Богданович. Только учитывайте, что в воскресенье и понедельник в музеях выходные дни.

DK.RU рассказывал и о других маршрутах выходного дня. О том, что посмотреть в Невьянске и окрестностях, а также об одной из самых громадных советских заброшек, читайте здесь:

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