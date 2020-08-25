Титановый гигант сократил чистую прибыль в 2,6 раза

Крупнейший в мире производитель титана «ВСМПО-Ависма» (г. Верхняя Салда, Свердловская область; 65% акций принадлежит зампредседателя совета директоров Михаилу Шелкову, 25% плюс 1 акция — госкорпорации «Ростех») по итогам первого полугодия 2020 г. сократил чистую прибыль почти в 2,6 раза.

Показатель составил $82 тыс. против $210,3 тыс. за аналогичный период 2019 г. Об этом пишет «Коммерсантъ-Урал» со ссылкой на отчетность компании по МСФО. Как говорится в отчетности, EBITDA (показатель прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации) корпорации снизилась до $249,9 млн (в первом полугодии 2019 г. этот показатель был $305,9 млн). Выручка в первом полугодии 2020 г. составила $678,4 млн против $814,2 млн годом ранее. На конец июня общий долг корпорации составил $1,6 млрд против $1,74 млрд по данным на декабрь 2019 г.

Как следует из отчетности компании, по итогам 2020 г. в корпорации ожидают снижения объемов производства на 24% и прогнозируют восстановление авиакосмической отрасли до уровня 2019 г. в течение 2021–2022 гг. Подчеркивается, что корпорация способна продолжать свою деятельность непрерывно, массовых отмен и переносов по заказам не наблюдается.

Ранее совет директоров «ВСМПО-Ависмы» рекомендовал акционерам не распределять чистую прибыль по результатам отчетного 2019 г. А также не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям и вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии, потому что «корпорации необходима мобилизация финансовых ресурсов». Эти рекомендации планируется рассмотреть на годовом собрании акционеров корпорации 4 сентября 2020 г.

Корпорация с начала года испытывает экономические трудности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Спрос на комплектующие для самолетов резко упал, заказы были заморожены или отменены, на простое оказалась почти 1 тыс. сотрудников.

В июле 2020 г. генеральным директором «ВСМПО-Ависма» назначили Сергея Степанова, который до этого занимал должность вице-президента горно-металлургического холдинга ЕВРАЗ. Отметим, Степанов стал вторым за несколько месяцев новым гендиректором корпорации. В мая 2020 г. совет директоров титановой корпорации принял решение о смене топ-менеджера Михаила Воеводина, который возглавлял титановый завод с 2009 г., исполняющим обязанности гендиректора стал антикризисный управляющий Максим Кузюк. Однако после его заявления о возможной приостановке предприятия из-за нехватки заказов, совет директоров подыскал другую кандидатуру.

На этом фоне в августе начала разворачиваться история с уголовным делом в отношении бывшего топ-менеджера предприятия, писал DK.RU.