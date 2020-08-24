Екатеринбургский водоканал требует почти 100 млн руб. с федерального Минспорта

Муниципальное предприятие требует от федерального ведомства выплаты 97,2 млн руб. за подключение к сетям стадиона «Екатеринбург-Арена», пишет Znak.com.

Министерство не оплатило работы по техническому подключению крупного спортивного объекта к сетям водоснабжения и водоотведения, — сообщили изданию в пресс-службе «Водоканала».

Конкретный объект в «Водоканале» не назвали, но, по всей видимости, речь идет именно о стадионе «Екатеринбург-Арена». Перед чемпионатом мира по футболу, который в 2018 г. проходил в том числе в Екатеринбурге, спортивный объект был реконструирован. По требованию FIFA вместимость спортивного сооружения увеличили до 35 тыс. зрителей. Реконструкция обошлась в 14,35 млрд руб. Большую часть денег — 13,5 млрд — выделил федеральный бюджет.

Отметим, реконструкция к мундиалю была не первой для Центрального стадиона. DK.RU рассказывал подробную историю объекта, а также публиковал интервью с Тимуром Уфимцевым — гендиректором компании «Синара-Девелопмент», которая проводила работы.

Сейчас «Екатеринбург-арена» находится на балансе региона, при этом спортобъект, по решению федеральных властей, на пять лет, начиная с 2019-го, освобожден от уплаты земельного налога. что сказывается на региональном бюджете: общее выпадение доходов за льготный период составит 7,5 млн руб. При этом годовое содержание «Екатеринбург-арены» превышает 230 млн руб.