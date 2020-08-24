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Екатеринбургский водоканал требует почти 100 млн руб. с федерального Минспорта

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Претензии МУПа связаны с «Екатеринбург-Ареной»
Претензии МУПа связаны с «Екатеринбург-Ареной». Иллюстрация: архив DK.RU

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск екатеринбургского МУП «Водоканал» к Министерству спорта Российской Федерации. Соответствующая запись появилась в картотеке суда.

#ВОДОКАНАЛ#СУДЫ#НОВОСТИ

Муниципальное предприятие требует от федерального ведомства выплаты 97,2 млн руб. за подключение к сетям стадиона «Екатеринбург-Арена», пишет Znak.com.

Министерство не оплатило работы по техническому подключению крупного спортивного объекта к сетям водоснабжения и водоотведения, — сообщили изданию в пресс-службе «Водоканала».

Конкретный объект в «Водоканале» не назвали, но, по всей видимости, речь идет именно о стадионе «Екатеринбург-Арена». Перед чемпионатом мира по футболу, который в 2018 г. проходил в том числе в Екатеринбурге, спортивный объект был реконструирован. По требованию FIFA вместимость спортивного сооружения увеличили до 35 тыс. зрителей. Реконструкция обошлась в 14,35 млрд руб. Большую часть денег — 13,5 млрд — выделил федеральный бюджет.

Отметим, реконструкция к мундиалю была не первой для Центрального стадиона. DK.RU рассказывал подробную историю объекта, а также публиковал интервью с Тимуром Уфимцевым — гендиректором компании «Синара-Девелопмент», которая проводила работы.

Сейчас «Екатеринбург-арена» находится на балансе региона, при  этом спортобъект, по решению федеральных властей, на пять лет, начиная с 2019-го, освобожден от уплаты земельного налога. что сказывается на региональном бюджете: общее выпадение доходов за льготный период составит 7,5 млн руб. При этом годовое содержание «Екатеринбург-арены» превышает 230 млн руб.

Автор: Мария Смирнова
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