«Кина не будет». Губернатор не стал снимать ограничения по работе кинотеатров

Своим новым распоряжением Евгений Куйвашев продлил до 31 августа режим самоизоляции для жителей области старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Также продолжает действовать запрет на проведение концертов на закрытых площадках. Подобные мероприятия на открытых площадках можно проводить с ограничениями по численности — 50% от полной заполняемости. С таким же ограничением до конца августа будут работать детские сады.

Ожидалось, что в новом распоряжении губернатор разрешит работу кинотеатров, которые прекратили показы еще в марте, когда в регионе ввели режим повышенной готовности. О возможном открытии площадок с 25 августа сообщал на заседании оперштаба замгубернатора Алексей Орлов.

Ранее с просьбой разрешить работу кинозаведений к властям региона обратились собственники и топ-менеджеры площадок. Как рассказывал DK.RU владелец сети кинотеатров «Премьер-зал» Владимир Петелин, письмо, которое он написал губернатору Куйвашеву в августе, было уже не первым его обращением. Он подчеркивал, что отрасль осталась наедине со своими проблемами.

На протяжении пяти месяцев мы надеялись, что нас услышат, и предлагали разные решения, сейчас не испытываем иллюзий и полностью осознаем происходящее — вот так, на благо обществу, закрыли наш бизнес, а ответственность разделить забыли. Многие участники рынка не смогли получить поддержку от государства, поскольку условия для получения субсидий и займов на выплату зарплаты оказались трудновыполнимыми. В ситуации, когда кинотеатры закрыты, владельцы не могут сохранить места в прежнем объеме — а это одно из ключевых условий для получения кредитов в банке. Сотрудники кинотеатров, их семьи находятся в крайне тяжелой ситуации. Мы все остались наедине со своими долгами и проблемами, — написал Петелин губернатору.

Добавим, что ранее в интервью DK.RU Владимир Петелин рассказывал об убытках, которые несут кинотеатры: двухзальные кинотеатры зарабатывали от 1,5-2 млн руб. в месяц, многозальные — до 7 млн руб. в месяц. Этих денег кинотеатры полностью лишились. При этом вопросы с расходами на заработную плату, коммунальные платежи и прочие эксплуатационные расходы остались.

Отметим, что последние дни отмечается снижение роста заболеваемости COVID-19. Всего за время пандемии в регионе обнаружили 24482 случая инфицирования, напоминает JustMedia.ru. За последние сутки выявили 127 новых случаев, 62 человека выписались из больниц. Коэффициент распространения заболеваемости снизился до 0,87.

Ранее, при более высоких показателях, была разрешена работа заведений общепита, хотя Роспотребнадзор возражал против этого и даже собирался обратиться в суд, однако в итоге передумал.