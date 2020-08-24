Активисты собрали 10 тысяч подписей за прямые выборы мэра

Волонтеры «Народной инициативы» объявили о том, что собрали подписи, необходимые для подачи законопроекта о возврате прямых мэрских выборов в Свердловской области для рассмотрения в областном Заксобрании. Как ранее рассказывал DK.RU, для этого нужно было набрать 10 000 подписей в срок до 11 сентября.

В середине дня, когда набралось 9999 подписей, волонтеры разбили переносную палатку, в которой собирали голоса, рядом со зданием администрации Екатеринбурга. Как сообщил в соцсетях один из активистов, депутат городской думы Андрей Пирожков, «Народная инициатива» хотела, чтобы 10-тысячной подписью стал автограф мэра Высокинского. Однако глава города к активистам не вышел.

Символическую десятитысячную подпись оставил сотрудник администрации города Екатеринбурга, — позже отчитался в соцсетях Андрей Пирожков.

Несмотря на то, что необходимое количество голосов активисты уже набрали, останавливаться на этом они не планируют. В «Народной инициативе» изначально озвучивали, что хотят получить больше подписей, чем требуется по регламенту. Это необходимо, чтобы иметь запас при проверке автографов на подлинность.

Предстоит очень серьезная работа по заверке подписных листов, этим мы уже занимаемся. Четверть подписей проверили. Если находим так называемый брак, звоним человеку и просим переподписать. До публикации в «Областной газете» у нас было собрано около 700 подписей, к которым могут придраться. Поэтому нам необходим запас, — рассказал общественник Алексей Беззуб.

Он также уточнил, что собранные подписи передадут на проверку сотрудникам свердловского избиркома. Если необходимое количество подписных листов будет признано действительными, законопроект о возврате мэрских выборов вынесут на обсуждение в Законодательное собрание региона.

Напомним, инициативную группу, желающую вернуть прямые выборы мэра, зарегистрировали в Заксобрании области 13 июля. Начинать официальный сбор подписей можно было после печати законопроекта в «Областной газете». Однако издание отказывалось публиковать документы. Официальный печатный орган свердловских властей сделал это только после того, как активисты обратились в суд.

Прямые выборы мэра в Екатеринбурге отменили в 2018 г. — соответствующий закон в апреле подписал губернатор Евгений Куйвашев. Он объяснил это попыткой избавиться от противостояния города и области (в городе действовала двуглавая система: мэр и сити-менеджер). Теперь мэра уральской столицы выбирают на конкурсной основе. В сентябре гордума провела конкурс по выборам главы города, победителем которого стал бывший вице-губернатор Александр Высокинский.

Отметим, в Екатеринбурге за возвращение прямых выборов мэра выступили 73% респондентов, опрошенных фондом «Социум». Как писал DK.RU, среди горожан, которые являются руководителями предприятий или бизнесменами, поддерживают инициативу 62%, говорится в исследовании. Менее всего инициативу поддерживают те, кто имеет самый низкий уровень образования.